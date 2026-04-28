Мишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущем - РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Будущее будут определять несколько отраслей экономики, ключевая среди них — робототехника. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".Среди перспективных направлений он также выделил цифровую трансформацию, кибербезопасность и новую мобильность. Просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля на площадке "Манежа". Лекторами в столице выступят военные, журналисты, политики, ученые, спортсмены, артисты. Они обсудят с молодежью важность единства народов для укрепления и развития страны.
Мишустин: робототехника будет определять экономику будущего
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Будущее будут определять несколько отраслей экономики, ключевая среди них — робототехника. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Мировой рынок промышленных роботов будет расти в среднем на 20–25% в год в течение следующего десятилетия. Внедрение таких машин дает ряд преимуществ — ускоряет выпуск продукции, помогает персоналу с выполнением рутинных задач, обеспечивает более стабильное качество, его контроль", — цитирует его РИА Новости.
Среди перспективных направлений он также выделил цифровую трансформацию, кибербезопасность и новую мобильность.
"Следующее направление, которое выделю, — это так называемая новая мобильность. Рынок возник на стыке цифровых технологий и транспорта. Сюда относятся и автономные машины, и работающие на электродвигателях, индивидуальные современные средства передвижения, а также самые различные сервисы, которые упрощают поездки", — пояснил Мишустин.
Просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля на площадке "Манежа". Лекторами в столице выступят военные, журналисты, политики, ученые, спортсмены, артисты. Они обсудят с молодежью важность единства народов для укрепления и развития страны.
Читайте также на РИА Новости Крым: