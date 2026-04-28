Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве – трансляция
Финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" проходит 28 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Москве. РИА Новости Крым, 28.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" проходит 28 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Москве. Исполнители из 15 стран мира споют известные песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира. Зарубежные исполнители выступают в дуэтах со звездами российской сцены – Ютой, Ярославом Сумишевским, Аскаром Абдразаковым, Игорем Петренко, Александром Добронравовым, Алексеем Петрухиным, Анной Ковальчук, Александром Олешко и другими.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва. Организатор фестиваля – Фонд "Гуманитарный мир" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента РФ, Правительства Республики Крым.В финал 2025 года вышли представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
