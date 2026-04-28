Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве – трансляция
Финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" проходит 28 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Москве. РИА Новости Крым, 28.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" проходит 28 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Москве. Исполнители из 15 стран мира споют известные песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира. Зарубежные исполнители выступают в дуэтах со звездами российской сцены – Ютой, Ярославом Сумишевским, Аскаром Абдразаковым, Игорем Петренко, Александром Добронравовым, Алексеем Петрухиным, Анной Ковальчук, Александром Олешко и другими.Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва. Организатор фестиваля – Фонд "Гуманитарный мир" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента РФ, Правительства Республики Крым.В финал 2025 года вышли представители Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260428/putin-festival-doroga-na-yaltu-obrel-traditsii-i-predannykh-poklonnikov-1155571337.html
Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников
 
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
19:51В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
19:39На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
19:28"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
19:05Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве – трансляция
18:48В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
18:40Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
18:22В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня
18:06Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность
17:51Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
17:45Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
17:41Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
17:30В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных
17:24Прибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в Крыму
17:13Обстановка в Туапсе на фоне пожара на НПЗ – видео
17:04Еще двоих погибших обнаружили в Бурятии после схода лавины
16:55Беспилотники в акватории Ялты – власти призвали соблюдать спокойствие
16:42Буря с грозами и градом накроет Кубань на майские праздники
16:33Названо число бесплатных бюджетных мест в вузах России
Лента новостейМолния