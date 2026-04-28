Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"

Крымские мидии, устрицы и другие деликатесы – в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню", передает корреспондент РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымские мидии, устрицы и другие деликатесы – в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню", передает корреспондент РИА Новости Крым."Крымское меню" – один из этапов реализации регионального проекта "В Крыму ЕСТЬ!", созданного в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив. Его цель - развитие гастрономической индустрии и поддержка локальных производителей.В основе проекта лежат ключевые задачи: расширить рамки туристического сезона и поддержать локальных фермеров.В пилотный проект, который стартовал в 2025 году, вошли только два региона – Крым и Сахалин. А в этом году к нему добавились еще 11 субъектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

