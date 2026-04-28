Рейтинг@Mail.ru
Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню" - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/mestnye-delikatesy-v-simferopole-dali-start-proektu-krymskoe-menyu-1155592197.html
Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
Крымские мидии, устрицы и другие деликатесы – в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T17:45
2026-04-28T17:45
крым
новости крыма
симферополь
еда
ирина кивико
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155591552_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7dc698dc5144faf2deac87c585a05eaf.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымские мидии, устрицы и другие деликатесы – в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню", передает корреспондент РИА Новости Крым."Крымское меню" – один из этапов реализации регионального проекта "В Крыму ЕСТЬ!", созданного в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив. Его цель - развитие гастрономической индустрии и поддержка локальных производителей.В основе проекта лежат ключевые задачи: расширить рамки туристического сезона и поддержать локальных фермеров.В пилотный проект, который стартовал в 2025 году, вошли только два региона – Крым и Сахалин. А в этом году к нему добавились еще 11 субъектов.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155591552_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2567b809a7426ffe711646b16b16d91a.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, симферополь, еда, ирина кивико
17:45 28.04.2026
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе дали старт проекту "Крымское меню
В Симферополе дали старт проекту Крымское меню - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымские мидии, устрицы и другие деликатесы – в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню", передает корреспондент РИА Новости Крым.

"Впервые мы сформулировали основные принципы крымской кухни, и я очень рада, что 11 ресторанов уже подписали с нами меморандум, сегодня присоединяются еще 2 и еще около 25 выразили желание присоединиться. Чем проект уникален? В нем есть три основных принципа: должно быть выращено в Крыму, должно быть произведено в Крыму и обязательно с любовью, и должны быть сохранены все традиции наших народов, проживающих на полуострове", - рассказала вице-премьер крымского правительства – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

"Крымское меню" – один из этапов реализации регионального проекта "В Крыму ЕСТЬ!", созданного в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив. Его цель - развитие гастрономической индустрии и поддержка локальных производителей.
В основе проекта лежат ключевые задачи: расширить рамки туристического сезона и поддержать локальных фермеров.
"Гастрономический туризм расширяет границы нашего туристического сезона. Люди, которые получили положительный эффект от нашей крымской кухни, они захотят вернуться. Они уедут с положительными эмоциями и будут хотеть вернуться к нам еще не раз", - добавила Кивико.
В пилотный проект, который стартовал в 2025 году, вошли только два региона – Крым и Сахалин. А в этом году к нему добавились еще 11 субъектов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСимферопольЕдаИрина Кивико
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
