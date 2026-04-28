Летние каникулы: когда школьники уйдут отдыхать

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В этом году летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа", — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ, добавили в ведомстве.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Для детей организовывают спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия, мастер-классы.
Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.
Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня.
В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.
