Летние каникулы: когда школьники уйдут отдыхать

Летние каникулы: когда школьники уйдут отдыхать - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Летние каникулы: когда школьники уйдут отдыхать

В этом году летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T08:47

2026-04-28T08:47

2026-04-28T08:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В этом году летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ, добавили в ведомстве.Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Для детей организовывают спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия, мастер-классы.Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня. В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, школа, образование в россии, новости, дети, каникулы, минпросвещения рф, общество