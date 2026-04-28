https://crimea.ria.ru/20260428/letnie-kanikuly-kogda-shkolniki-uydut-otdykhat-1155565904.html
Летние каникулы: когда школьники уйдут отдыхать
В этом году летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T08:47
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/12/1118630637_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8701403e41d5b998e8480a104334f23c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В этом году летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ, добавили в ведомстве.Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Для детей организовывают спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия, мастер-классы.Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня. В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/12/1118630637_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_59de63c006c473b5a76b3089cb2bd269.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, школа, образование в россии, новости, дети, каникулы, минпросвещения рф, общество
В России летние каникулы в школе пройдут с 27 мая по 31 августа - Минпросвещения
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.