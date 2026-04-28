Лавина накрыла бригаду горняков в Бурятии – открыто уголовное дело

Лавина накрыла бригаду горняков в Бурятии – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Лавина накрыла бригаду горняков в Бурятии – открыто уголовное дело

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту схода лавины на работников горнодобывающего предприятия. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T10:59

2026-04-28T10:59

2026-04-28T11:17

лавина

бурятия

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту схода лавины на работников горнодобывающего предприятия. Об этом сообщили в Следственном комитете России.По версии следствия, 28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района со склона горы произошел сход лавины."Под снежными массами оказались, по предварительным данным, шесть работников горнодобывающего предприятия, которые производили работы на данном участке местности. Точное число пострадавших и их местонахождение устанавливаются", – сказано в сообщении.Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ведется следствие. К месту схода лавины вылетел борт Ми-8 МЧС России.В ведомстве уточнили, что на месте происшествия девять человек производили работы по расчистке технологической дороги. 25 апреля в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после схода лавины на туристов. Доступ на гору Мунку-Сардык, где сошел снег, был перекрыт.

бурятия

лавина, бурятия, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости