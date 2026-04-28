Курский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Женщина, которая погибла со своим супругом от удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгородской области, работала фельдшером в Беловской районной больнице Курской области. Об этом написал в своем канале МАХ губернатор области Александр Хинштейн.
Во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.
"Трагические вести. В белгородском приграничье погибла фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ от прилета дрона на блокпосту. Татьяна Александровна ехала с мужем и ребенком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации. К огромной скорби, ее муж тоже погиб", - сообщил Хинштейн.
Он отметил, что накануне женщине исполнилось 42 года. Ее супругу было 40 лет. Их сына, который находится в детской областной больнице в шоковом состоянии, в среду заберут домой.
"По моему поручению министр здравоохранения уже связалась с белгородскими коллегами", - подчеркнул Хинштейн.
Во вторник стало известно, что украинский дрон атаковал спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что в регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.
Читайте также на РИА Новости Крым: