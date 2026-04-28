https://crimea.ria.ru/20260428/kurskiy-medik-i-ee-suprug-pogibli-pri-atake-bpla-v-belgorodskoy-oblasti-1155572754.html

Курский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области

2026-04-28T11:10

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918547_696:94:3624:1741_1920x0_80_0_0_b78374ed2e34d4fde146b71f380c4929.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Женщина, которая погибла со своим супругом от удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгородской области, работала фельдшером в Беловской районной больнице Курской области. Об этом написал в своем канале МАХ губернатор области Александр Хинштейн.Во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.Он отметил, что накануне женщине исполнилось 42 года. Ее супругу было 40 лет. Их сына, который находится в детской областной больнице в шоковом состоянии, в среду заберут домой."По моему поручению министр здравоохранения уже связалась с белгородскими коллегами", - подчеркнул Хинштейн.Во вторник стало известно, что украинский дрон атаковал спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что в регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

