https://crimea.ria.ru/20260428/krymskiy-sportsmen-vzyal-zoloto-mezhdunarodnogo-turnira-po-sambo-1155571705.html

Крымский спортсмен взял золото международного турнира по самбо

2026-04-28T22:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155571581_0:0:1041:586_1920x0_80_0_0_d82fd093743aac80130ca96407d05c06.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Самбист из феодосийского поселка Приморский Илья Якушев стал чемпионом VI Международного открытого турнира в Узбекистане. Как сообщает пресс-служба администрации Феодосии, всего в активе сборной Республики Крым – шесть медалей.По данным пресс-службы, соревнования среди кадетов 2010-2012 годов рождения проходили в Ташкенте 25 апреля и были посвящены памяти заслуженного тренера Узбекистана, мастера спорта СССР А.В. Кочедыкова.Также в активе крымской сборной две серебряные медали, завоеванные симферопольцами Львом Дегтяревым и Эскендером Саитьяевым. Керчанин Арсен Умеров, симферопольцы Мирослав Кирпиченко и Ренат Халилов завоевали 3 бронзовые медали."Подготовил Илью Якушева к международным соревнованиям тренер Андрей Пашук. Победа на столь представительном международном турнире стала ярким подтверждением таланта юного спортсмена", – подчеркнули в мэрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеКрымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному боюСевастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

