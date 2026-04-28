Крымский спортсмен взял золото международного турнира по самбо
Самбист из феодосийского поселка Приморский Илья Якушев стал чемпионом VI Международного открытого турнира в Узбекистане. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T22:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Самбист из феодосийского поселка Приморский Илья Якушев стал чемпионом VI Международного открытого турнира в Узбекистане. Как сообщает пресс-служба администрации Феодосии, всего в активе сборной Республики Крым – шесть медалей.По данным пресс-службы, соревнования среди кадетов 2010-2012 годов рождения проходили в Ташкенте 25 апреля и были посвящены памяти заслуженного тренера Узбекистана, мастера спорта СССР А.В. Кочедыкова.Также в активе крымской сборной две серебряные медали, завоеванные симферопольцами Львом Дегтяревым и Эскендером Саитьяевым. Керчанин Арсен Умеров, симферопольцы Мирослав Кирпиченко и Ренат Халилов завоевали 3 бронзовые медали."Подготовил Илью Якушева к международным соревнованиям тренер Андрей Пашук. Победа на столь представительном международном турнире стала ярким подтверждением таланта юного спортсмена", – подчеркнули в мэрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеКрымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному боюСевастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО
Спортсмен из Феодосии взял золото международного турнира по самбо – мэрия
