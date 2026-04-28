Крымский спортсмен взял золото международного турнира по самбо
© Администрация Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Самбист из феодосийского поселка Приморский Илья Якушев стал чемпионом VI Международного открытого турнира в Узбекистане. Как сообщает пресс-служба администрации Феодосии, всего в активе сборной Республики Крым – шесть медалей.
По данным пресс-службы, соревнования среди кадетов 2010-2012 годов рождения проходили в Ташкенте 25 апреля и были посвящены памяти заслуженного тренера Узбекистана, мастера спорта СССР А.В. Кочедыкова.
"В турнире приняли участие сильнейшие юные самбисты из Японии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, России и других стран. По итогу соревнований крымские спортсмены завоевали шесть медалей. Золото в копилку сборной принес Илья Якушев, старшеклассник 11-й школы и воспитанник спортивной школы № 1 Феодосии", – сообщили в мэрии.
Также в активе крымской сборной две серебряные медали, завоеванные симферопольцами Львом Дегтяревым и Эскендером Саитьяевым. Керчанин Арсен Умеров, симферопольцы Мирослав Кирпиченко и Ренат Халилов завоевали 3 бронзовые медали.
"Подготовил Илью Якушева к международным соревнованиям тренер Андрей Пашук. Победа на столь представительном международном турнире стала ярким подтверждением таланта юного спортсмена", – подчеркнули в мэрии.
