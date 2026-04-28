Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
Перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани меняется схема движения, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T18:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани меняется схема движения, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Мах.
"С 29 апреля изменится схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края", – сказано в сообщении.
Уточняется, что на 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Транспорт с негабаритным грузом, а также пассажирские автобусы направят на муниципальные дороги Таманского сельского поселения через съезд на 139-м километре для дальнейшего прохождения аппаратного досмотра.
Легковые транспортные средства с компактно упакованными вещами багажа (60*70 см) поедут на ручной досмотр по трассе А-290 в прямом направлении.
