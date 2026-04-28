Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь

Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь

У Крымского моста резко выросла очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T15:05

2026-04-28T15:05

2026-04-28T15:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. У Крымского моста резко выросла очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Мах.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

краснодарский край

керчь

тамань

крымский мост, крым, краснодарский край, керчь, тамань, очереди на крымском мосту