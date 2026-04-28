Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260428/krymskiy-most-na-vyezde-s-poluostrova-rezko-vyrosla-ochered-1155584874.html
Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
У Крымского моста резко выросла очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации
2026-04-28T15:05
2026-04-28T15:07
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
краснодарский край
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f65f598c7e5decd171dc6285449632b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. У Крымского моста резко выросла очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Мах.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
крымский мост
крым
краснодарский край
керчь
тамань
крымский мост, крым, краснодарский край, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь

15:05 28.04.2026 (обновлено: 15:07 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. У Крымского моста резко выросла очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Мах.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 170 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
