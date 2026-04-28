Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенка
На Камчатке предотвратили попытку киевских спецслужб завербовать 12-летнего школьника через игровые чаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T09:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На Камчатке предотвратили попытку киевских спецслужб завербовать 12-летнего школьника через игровые чаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю.По данным силовиков, подросток перевел деньги на покупку читов для компьютерной игры. После этого получил сообщения в Telegram о том, что его средства якобы направили на поддержку ВСУ.Родители ребенка вовремя обратились в ФСБ, попытку вербовки удалось предотвратить. В ведомстве призывают родителей быть внимательными, поскольку такие случаи фиксируются все чаще.Общее число детей, причастных к терроризму и экстремизму, за прошлый год возросло вдвое. Как правило, их вербовка проводилась дистанционно через интернет, сообщал ранее генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
2026
На Камчатке киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего школьника – ФСБ

09:50 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На Камчатке предотвратили попытку киевских спецслужб завербовать 12-летнего школьника через игровые чаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю.
По данным силовиков, подросток перевел деньги на покупку читов для компьютерной игры. После этого получил сообщения в Telegram о том, что его средства якобы направили на поддержку ВСУ.
"Затем мошенник начал шантажировать ребенка — угрожал обращением в российские правоохранительные органы, а за молчание потребовал больше двух тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Родители ребенка вовремя обратились в ФСБ, попытку вербовки удалось предотвратить. В ведомстве призывают родителей быть внимательными, поскольку такие случаи фиксируются все чаще.
Общее число детей, причастных к терроризму и экстремизму, за прошлый год возросло вдвое. Как правило, их вербовка проводилась дистанционно через интернет, сообщал ранее генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
