Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенка

2026-04-28T09:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На Камчатке предотвратили попытку киевских спецслужб завербовать 12-летнего школьника через игровые чаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю.По данным силовиков, подросток перевел деньги на покупку читов для компьютерной игры. После этого получил сообщения в Telegram о том, что его средства якобы направили на поддержку ВСУ.Родители ребенка вовремя обратились в ФСБ, попытку вербовки удалось предотвратить. В ведомстве призывают родителей быть внимательными, поскольку такие случаи фиксируются все чаще.Общее число детей, причастных к терроризму и экстремизму, за прошлый год возросло вдвое. Как правило, их вербовка проводилась дистанционно через интернет, сообщал ранее генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), камчатка, новости, дети, украинские спецслужбы