Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/kak-proydet-parad-na-den-pobedy-v-moskve-1155600689.html
Военный парад состоится на Красной площади 9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T23:27
2026-04-28T23:30
9 мая
день победы
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcf7e66c60a6b98ac846c744a15a4115.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173925_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_2de5f564c0d1900853c131974cb07589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как пройдет парад на День Победы в Москве

В параде на День Победы в Москве колонна военной техники принимать участия не будет – МО

23:27 28.04.2026 (обновлено: 23:30 28.04.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Военный парад состоится на Красной площади 9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны.
Главные детали:
* в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;
* воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут;
* в ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота;
* в ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
9 маяДень ПобедыНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:50Две воздушные цели сбили над Севастополем
23:40Туапсе после удара ВСУ и освобождение Бутягина: главное за день
23:27Как пройдет парад на День Победы в Москве
23:15В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
23:02Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке
22:47В Севастополе остановили движение морского транспорта
22:45Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены
22:42Крымский спортсмен взял золото международного турнира по самбо
22:21Настоящее искусство: Аксенов поприветствовал участников фестиваля "Дорога на Ялту"
22:03Путин собрал совещание по вопросам безопасности
21:52Пожар на рынке в Феодосии потушили
21:38В Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты
21:23В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
21:07Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
20:41В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
20:23В Феодосии горит "Крымский рынок"
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
19:51В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
19:39На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
Лента новостейМолния