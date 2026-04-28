https://crimea.ria.ru/20260428/kak-proydet-parad-na-den-pobedy-v-moskve-1155600689.html

Как пройдет парад на День Победы в Москве - РИА Новости Крым, 28.04.2026

9 мая

день победы

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcf7e66c60a6b98ac846c744a15a4115.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Военный парад состоится на Красной площади 9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны.Главные детали:* в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;* воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут;* в ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота;* в ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

