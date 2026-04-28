"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму

"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2026

"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму

История с арестом и освобождением российского ученого Александра Бутягина – это покушение на культуру и научное развитие России. Но вопреки замыслам... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T19:28

2026-04-28T19:28

2026-04-28T19:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. История с арестом и освобождением российского ученого Александра Бутягина – это покушение на культуру и научное развитие России. Но вопреки замыслам "просвещенной" Европы на крымской земле продолжатся исследования и археологические экспедиции. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.Что же касается правового беззакония в ЕС, продолжила директор музея-заповедника, то это уже знакомо всем по грабежу и хищению так называемого скифского золота.– Как Керчь планирует встретить Александра Бутягина?– Конечно, с любовью. Это емкое слово, и в него мы можем вместить очень многое. Конечно, это будет научная конференция "Археология и история Боспора", на которой Александр Михайлович, безусловно, будет и прочитает нам доклад. Конечно, это наша археологическая экспедиция и другие экспедиции Эрмитажа, – поделилась планами директор музея-заповедника в Керчи.Кроме того, Татьяна Викторовна добавила, что, возможно в этом году появится спецвыпуск журнала "Археология и история Боспора", где будет опубликован не только доклад Бутягина о новых открытиях, но, может быть, и детективная история.– Как Вы восприняли новость об освобождении Александра Михайловича?– Это счастье, что спасена человеческая жизнь. Жизнь ученого, настоящего ученого. Прежде всего хочется выразить благодарность президенту России Владимиру Путину, который сказал, что он все сделает для возвращения нашего ученого. Сказал и сделал, – подчеркнула Татьяна Умрихина.Она отметила, что Александр Бутягин не только ученый, но, прежде всего, сотрудник Эрмитажа. Не только заведующий сектором отдела античного мира, а секретарь археологической комиссии музея. "Это очень важно и для нас, для керчан прежде всего", – сказала собеседница.– Что скажете Александру Михайловичу в первую очередь, когда услышите его голос?– Когда сумеем с ним поговорить, то, конечно, скажем: "С возвращением, дорогой наш Александр Михайлович, мы тебя любим и ждем с экспедицией", – сказала директор музея-заповедника.Арест БутягинаВ декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяли "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину.18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бутягин после освобождения продолжит научную деятельностьДиректор музея рассказала об археологе Бутягине, начавшего раскопки в Керчи еще при СССРБутягину хотели помочь в Европе

крым

2026

александр бутягин, татьяна умрихина, мнения, крым, археология в крыму, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), новости крыма