"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2026
"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
История с арестом и освобождением российского ученого Александра Бутягина – это покушение на культуру и научное развитие России. Но вопреки замыслам... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T19:28
2026-04-28T19:28
2026-04-28T19:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. История с арестом и освобождением российского ученого Александра Бутягина – это покушение на культуру и научное развитие России. Но вопреки замыслам "просвещенной" Европы на крымской земле продолжатся исследования и археологические экспедиции. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.Что же касается правового беззакония в ЕС, продолжила директор музея-заповедника, то это уже знакомо всем по грабежу и хищению так называемого скифского золота.– Как Керчь планирует встретить Александра Бутягина?– Конечно, с любовью. Это емкое слово, и в него мы можем вместить очень многое. Конечно, это будет научная конференция "Археология и история Боспора", на которой Александр Михайлович, безусловно, будет и прочитает нам доклад. Конечно, это наша археологическая экспедиция и другие экспедиции Эрмитажа, – поделилась планами директор музея-заповедника в Керчи.Кроме того, Татьяна Викторовна добавила, что, возможно в этом году появится спецвыпуск журнала "Археология и история Боспора", где будет опубликован не только доклад Бутягина о новых открытиях, но, может быть, и детективная история.– Как Вы восприняли новость об освобождении Александра Михайловича?– Это счастье, что спасена человеческая жизнь. Жизнь ученого, настоящего ученого. Прежде всего хочется выразить благодарность президенту России Владимиру Путину, который сказал, что он все сделает для возвращения нашего ученого. Сказал и сделал, – подчеркнула Татьяна Умрихина.Она отметила, что Александр Бутягин не только ученый, но, прежде всего, сотрудник Эрмитажа. Не только заведующий сектором отдела античного мира, а секретарь археологической комиссии музея. "Это очень важно и для нас, для керчан прежде всего", – сказала собеседница.– Что скажете Александру Михайловичу в первую очередь, когда услышите его голос?– Когда сумеем с ним поговорить, то, конечно, скажем: "С возвращением, дорогой наш Александр Михайлович, мы тебя любим и ждем с экспедицией", – сказала директор музея-заповедника.Арест БутягинаВ декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяли "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину.18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.
александр бутягин, татьяна умрихина, мнения, крым, археология в крыму, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), новости крыма
"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
Освобожденного археолога Бутягина ждут в Крыму с экспедицией
19:28 28.04.2026 (обновлено: 19:52 28.04.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым.
История с арестом и освобождением российского ученого Александра Бутягина – это покушение на культуру и научное развитие России. Но вопреки замыслам "просвещенной" Европы на крымской земле продолжатся исследования и археологические экспедиции. Об этом РИА Новости Крым
рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
"Я бы назвала это покушением на культуру и на науку. И, конечно, на научное развитие – не дать нам возможности проводить археологические экспедиции, делать новые открытия, уникальнейшие открытия, которые делал Александр Бутягин, в частности. То, что всегда было над политикой ранее, сейчас оказалось втянутым в полную политику", – сказала Татьяна Умрихина.
Что же касается правового беззакония в ЕС, продолжила директор музея-заповедника, то это уже знакомо всем по грабежу и хищению так называемого скифского золота
.
"Зачем все это сделал Европейский Союз, Польша, Украина? Я думаю, что это было все не просто так. Западники хотят уничтожить и запретить не только всю Россию, но и, в частности Крым и его развитие. Безусловно, мы очень надеемся на то, что вопреки замыслам этой "просвещенной" Европы все продолжится и все состоится", – считает собеседница.
– Как Керчь планирует встретить Александра Бутягина?
– Конечно, с любовью. Это емкое слово, и в него мы можем вместить очень многое. Конечно, это будет научная конференция "Археология и история Боспора", на которой Александр Михайлович, безусловно, будет и прочитает нам доклад. Конечно, это наша археологическая экспедиция и другие экспедиции Эрмитажа, – поделилась планами директор музея-заповедника в Керчи.
Кроме того, Татьяна Викторовна добавила, что, возможно в этом году появится спецвыпуск журнала "Археология и история Боспора", где будет опубликован не только доклад Бутягина о новых открытиях, но, может быть, и детективная история.
"Детективная история – как в высокообразованном международном сообществе могут случиться такие вещи, не только с грабежом и похищением уникального наследия не только нашей Крымской земли, но теперь уже и похищение ученых", – сказала собеседница.
– Как Вы восприняли новость об освобождении Александра Михайловича?
– Это счастье, что спасена человеческая жизнь. Жизнь ученого, настоящего ученого. Прежде всего хочется выразить благодарность президенту России Владимиру Путину, который сказал, что он все сделает для возвращения нашего ученого. Сказал и сделал, – подчеркнула Татьяна Умрихина.
Она отметила, что Александр Бутягин не только ученый, но, прежде всего, сотрудник Эрмитажа. Не только заведующий сектором отдела античного мира, а секретарь археологической комиссии музея. "Это очень важно и для нас, для керчан прежде всего", – сказала собеседница.
"Безусловно, нельзя не назвать Михаила Пиотровского (генерального директора Эрмитажа – ред.), который поднял этот вопрос на Совете по культуре, который все время держал связь и мониторил эту ситуацию и предпринял все возможные действия для спасения Бутягина. Хочу отметить и содействие Белоруссии
, которая помогла нам и осуществила этот обмен", – сказала Татьяна Умрихина.
– Что скажете Александру Михайловичу в первую очередь, когда услышите его голос?
– Когда сумеем с ним поговорить, то, конечно, скажем: "С возвращением, дорогой наш Александр Михайлович, мы тебя любим и ждем с экспедицией", – сказала директор музея-заповедника.
Арест Бутягина
В декабре 2025 года стало известно
, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяли "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября
. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры
об экстрадиции Бутягина на Украину.
18 марта окружной суд Варшавы принял решение
о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала
процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию
, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.
