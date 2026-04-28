Еще двоих погибших обнаружили в Бурятии после схода лавины
2026-04-28T17:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Тела еще двух погибших на месте схода лавины на руднике в Бурятии обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России.28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами предварительно оказались девять работников горнодобывающего предприятия. Три человека выбрались самостоятельно, шестеро находятся под завалом.Ранее во вторник стало известно, что спасатели достали тело одного погибшего. Возбуждено уголовное дело. На место вылетел борт Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-ЧеркесииСпасенная из-под лавины женщина умерла в ДагестанеВосемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Тела еще двух погибших на месте схода лавины на руднике в Бурятии обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России.
"Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии", – цитирует пресс-службу МЧС России РИА Новости.
28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами предварительно оказались девять работников горнодобывающего предприятия. Три человека выбрались самостоятельно, шестеро находятся под завалом.
Ранее во вторник стало известно, что спасатели достали тело одного погибшего. Возбуждено уголовное дело. На место вылетел борт Ми-8 МЧС России.
