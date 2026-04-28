Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Таратутино в Сумской области и Ильичовку в ДНР.По данным МО РФ, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаРоссия и Украина обменялись военнопленными
12:21 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области", - говорится в сообщении.
Также подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Таратутино в Сумской области и Ильичовку в ДНР.
По данным МО РФ, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
