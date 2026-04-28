Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ
Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Запорожской области к 26 годам лишения свободы за содействие украинской разведке в нанесении ударов по местам РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T11:20
задержание диверсантов и шпионов
южный окружной военный суд
мелитополь
украинские спецслужбы
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Запорожской области к 26 годам лишения свободы за содействие украинской разведке в нанесении ударов по местам дислокации силовых структур РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным обвинения, подсудимые в 2022 году в Мелитополе установили контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины. Злоумышленники передавали противнику информацию о зданиях и сооружениях, где размещались военнослужащие Вооруженных сил РФ и других воинских формирований, а также сотрудники правоохранительных органов.В результате собранных сведений украинские боевики нанесли ракетно-бомбовый удар по местам дислокации подразделений УФСБ России по Запорожской области и Управления Росгвардии по региону. В результате здания были полностью разрушены либо частично повреждены.В октябре 2023 года шпионов задержали. Согласно вердикту суда, оба получили по 26 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.
Двое жителей Мелитополя проведут 26 лет в колонии за наведение удара ВСУ по силовикам
