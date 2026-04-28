https://crimea.ria.ru/20260428/dva-shpiona-kieva-poluchili-po-26-let-kolonii-za-navedenie-udara-vsu-1155572972.html

Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ

Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ

Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Запорожской области к 26 годам лишения свободы за содействие украинской разведке в нанесении ударов по местам РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T11:20

2026-04-28T11:20

2026-04-28T11:20

задержание диверсантов и шпионов

южный окружной военный суд

мелитополь

украинские спецслужбы

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db5469891f6420af4fc6450e5f3cca0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Запорожской области к 26 годам лишения свободы за содействие украинской разведке в нанесении ударов по местам дислокации силовых структур РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным обвинения, подсудимые в 2022 году в Мелитополе установили контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины. Злоумышленники передавали противнику информацию о зданиях и сооружениях, где размещались военнослужащие Вооруженных сил РФ и других воинских формирований, а также сотрудники правоохранительных органов.В результате собранных сведений украинские боевики нанесли ракетно-бомбовый удар по местам дислокации подразделений УФСБ России по Запорожской области и Управления Росгвардии по региону. В результате здания были полностью разрушены либо частично повреждены.В октябре 2023 года шпионов задержали. Согласно вердикту суда, оба получили по 26 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

мелитополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание диверсантов и шпионов, южный окружной военный суд, мелитополь, украинские спецслужбы, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)