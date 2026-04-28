Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/dva-shpiona-kieva-poluchili-po-26-let-kolonii-za-navedenie-udara-vsu-1155572972.html
Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ
2026-04-28T11:20
задержание диверсантов и шпионов
южный окружной военный суд
мелитополь
украинские спецслужбы
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db5469891f6420af4fc6450e5f3cca0e.jpg
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf58771e7c3c00d142a00bc1efd077e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
11:20 28.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Запорожской области к 26 годам лишения свободы за содействие украинской разведке в нанесении ударов по местам дислокации силовых структур РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным обвинения, подсудимые в 2022 году в Мелитополе установили контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины. Злоумышленники передавали противнику информацию о зданиях и сооружениях, где размещались военнослужащие Вооруженных сил РФ и других воинских формирований, а также сотрудники правоохранительных органов.
В результате собранных сведений украинские боевики нанесли ракетно-бомбовый удар по местам дислокации подразделений УФСБ России по Запорожской области и Управления Росгвардии по региону. В результате здания были полностью разрушены либо частично повреждены.
В октябре 2023 года шпионов задержали. Согласно вердикту суда, оба получили по 26 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора
Помогала "рублем": жительница Запорожской области получила 14 лет за госизмену
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45Рейд в Севастополе открыли
11:41Враг атакует Севастополь: сбиты две воздушные цели
11:34Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА на Брянскую область
11:26Турцию снова трясет – что известно
11:20Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ
11:16Воздушная тревога в Севастополе отменена
11:10Курский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области
11:04Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановили
11:03В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:59Лавина накрыла бригаду горняков в Бурятии – открыто уголовное дело
10:55Ребенок и двое взрослых погибли из-за снежного циклона в России
10:51Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ
10:29Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников
10:22Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР
10:09Ошеломляющая цифра: сколько каждый украинец должен странам Запада
10:00Права детей, ветеранов и участников СВО: интервью с прокурором Севастополя
09:50Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенка
09:40Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ
09:31Новости Туапсе: из-за пожара на нефтезаводе эвакуируют жителей соседних домов
09:25Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников
Лента новостейМолния