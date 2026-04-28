Две воздушные цели сбили над Севастополем

В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, уничтожены две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T23:50

2026-04-28T23:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, уничтожены две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации, сбиты две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе, проинформировал глава региона. И подчеркнул, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Также губернатор обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

