Две воздушные цели сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Две воздушные цели сбили над Севастополем
В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, уничтожены две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, уничтожены две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации, сбиты две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе, проинформировал глава региона. И подчеркнул, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Также губернатор обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Две воздушные цели сбили над Севастополем

Над Севастополем сбили две воздушные цели – Развожаев

23:50 28.04.2026 (обновлено: 23:55 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, уничтожены две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы", – написал Развожаев в своем канале в Мах.
По предварительной информации, сбиты две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе, проинформировал глава региона. И подчеркнул, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Также губернатор обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
20:19
Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
 
