https://crimea.ria.ru/20260428/dva-bespilotnika-sbity-nad-sevastopolem-1155600887.html
Две воздушные цели сбили над Севастополем
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, уничтожены две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации, сбиты две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе, проинформировал глава региона. И подчеркнул, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Также губернатор обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
23:50 28.04.2026 (обновлено: 23:55 28.04.2026)