Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/dron-atakoval-spasateley-vo-vremya-tusheniya-pozhara-v-lnr-1155571172.html
Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР
Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР
Боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T10:22
2026-04-28T10:22
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
новости сво
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155570874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12a138a3538f02204b5b4e756761cc96.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.Уточняется, что значительные повреждения получила техника МЧС России - пожарная автоцистерна сгорела. Личный состав не пострадал.В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять спасателей, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали ЧаплынкуОт ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков24 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУ
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155570874_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ac797399c4375babd7204cadf524508.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, новости сво, новые регионы россии
Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР

В ЛНР беспилотник атаковал спасателей во время тушения пожара

10:22 28.04.2026
 
© МЧС по ЛНР
ВСУ атаковали спасателей во время тушения пожара в ЛНР
© МЧС по ЛНР
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
"Вблизи села Смоляниново произошло возгорание сухой растительности на открытой территории. Спасатели прибыли для ликвидации пожара. Во время работы они подверглись целенаправленной атаке беспилотника", – сказано в сообщении.
Уточняется, что значительные повреждения получила техника МЧС России - пожарная автоцистерна сгорела. Личный состав не пострадал.
© МЧС по ЛНРВСУ атаковали спасателей во время тушения пожара в ЛНР
ВСУ атаковали спасателей во время тушения пожара в ЛНР
© МЧС по ЛНР
ВСУ атаковали спасателей во время тушения пожара в ЛНР
В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять спасателей, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Луганская Народная Республика (ЛНР)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиНовости СВОНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
