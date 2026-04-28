Дрон атаковал спасателей во время тушения пожара в ЛНР

Боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС...

2026-04-28T10:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.Уточняется, что значительные повреждения получила техника МЧС России - пожарная автоцистерна сгорела. Личный состав не пострадал.В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять спасателей, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали ЧаплынкуОт ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков24 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

