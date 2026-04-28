Действие военного положения на Украине продлено
Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине. Об этом со ссылкой на голосование депутатов Верховной рады пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T13:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине. Об этом со ссылкой на голосование депутатов Верховной рады пишет РИА Новости.Глава киевского режима Владимир Зеленский в понедельник внес в Раду законопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней. Документ поддержали 315 депутатов. о словам украинских парламентариев, военное положение на Украине продлевают уже 19-й раз.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор их действие многократно продлевалось.
