Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке
Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке
Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в отсутствие каких-либо возражений от США и Израиля. Это доказывает, что там от... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T23:02
2026-04-28T23:02
павел шипилин
иран
россия
политика
мнения
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155579951_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_bf6f4023b00ccbdb35a1bfd03f658d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в отсутствие каких-либо возражений от США и Израиля. Это доказывает, что там от России ждут только пользы в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, приезд министра иностранных дел Ирана в Россию был весьма важным визитом, прежде всего для исламской республики."Почему в Питере-то, собственно? Потому что Аббасу Аракчи пришлось встраиваться в график Путина, там же ничего не отменялось. Очень хотели иранцы (встречи), потому что прежде всего для Ирана очень важен статус страны не изгоя. Россия заметный и важный игрок на мировой арене", – сказал Шипилин.Он отметил, что не считает эту встречу как-то связанной с возможным переносом места переговоров между Ираном и США из Пакистана в Россию. Речь шла главным образом о другом – доле участия РФ в переговорном треке, уверен Шипилин.Следовательно, вопрос, касающийся предложенной Тегераном США через посредников трехэтапной формулы переговоров для разрешения конфликта, "помимо стратегического партнерства и сотрудничества с Путиным, безусловно, тоже обсуждался", добавил он.При этом "совершенно очевидно, что иранцы абсолютно не верят американцам, поэтому очень осторожничают с ними", отметил политолог. И то, что ни в США, ни в Израиле не высказали каких-то возражений или тем более возмущений касательно встречи лидера России с представителем Ирана, о многом говорит, считает Шипилин."У нас более-менее рабочие отношения и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки. Нет конфронтации, как с европейскими странами. И они никак не отреагировали, что было подчеркнуто... Это был нормальный рабочий визит, и они тоже ждут результата от него. Это тоже важный момент: они знают, что от России может быть польза", – заключил эксперт.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 24 апреля начал международное турне, первым посетив Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. Уже 25 апреля министр был в Омане, откуда вернулся в Исламабад, а потом вылетел в Россию, в Санкт-Петербург, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что "Россия так же, как и Иран, намерена продолжать стратегические отношения".Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что Москва будет оказывать разного рода поддержку Тегерану в условиях его конфликта с Израилем и США на Ближнем Востоке, но не в ущерб собственным интересам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США: что это может изменить Иран предложил США формулу переговоров Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
иран
россия
павел шипилин, иран, россия, политика, мнения, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша
Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке

США и Израиль ждут результатов от переговоров Путина и главы МИД Ирана Аракчи – эксперт

23:02 28.04.2026
 
© POOL / Встреча президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в отсутствие каких-либо возражений от США и Израиля. Это доказывает, что там от России ждут только пользы в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.
По словам Шипилина, приезд министра иностранных дел Ирана в Россию был весьма важным визитом, прежде всего для исламской республики.
"Почему в Питере-то, собственно? Потому что Аббасу Аракчи пришлось встраиваться в график Путина, там же ничего не отменялось. Очень хотели иранцы (встречи), потому что прежде всего для Ирана очень важен статус страны не изгоя. Россия заметный и важный игрок на мировой арене", – сказал Шипилин.
Он отметил, что не считает эту встречу как-то связанной с возможным переносом места переговоров между Ираном и США из Пакистана в Россию. Речь шла главным образом о другом – доле участия РФ в переговорном треке, уверен Шипилин.
"Хотя такие предположения есть, я не особо верю в то, что будет изменена площадка на Россию. Мне кажется, что Пакистан для них гораздо удобнее: там все уже сделано. Но вот в предположения, что голос России в переговорах будет более громко звучать – это сказал и Аракчи, – в этом, я думаю, есть правда и определенный смысл. У нас довольно прочные позиции на Ближнем Востоке, тем более в Иране, и мы бы могли оказать пользу для этих переговоров", – прокомментировал Шипилин.
Следовательно, вопрос, касающийся предложенной Тегераном США через посредников трехэтапной формулы переговоров для разрешения конфликта, "помимо стратегического партнерства и сотрудничества с Путиным, безусловно, тоже обсуждался", добавил он.
При этом "совершенно очевидно, что иранцы абсолютно не верят американцам, поэтому очень осторожничают с ними", отметил политолог. И то, что ни в США, ни в Израиле не высказали каких-то возражений или тем более возмущений касательно встречи лидера России с представителем Ирана, о многом говорит, считает Шипилин.
"У нас более-менее рабочие отношения и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки. Нет конфронтации, как с европейскими странами. И они никак не отреагировали, что было подчеркнуто... Это был нормальный рабочий визит, и они тоже ждут результата от него. Это тоже важный момент: они знают, что от России может быть польза", – заключил эксперт.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 24 апреля начал международное турне, первым посетив Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. Уже 25 апреля министр был в Омане, откуда вернулся в Исламабад, а потом вылетел в Россию, в Санкт-Петербург, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что "Россия так же, как и Иран, намерена продолжать стратегические отношения".
Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что Москва будет оказывать разного рода поддержку Тегерану в условиях его конфликта с Израилем и США на Ближнем Востоке, но не в ущерб собственным интересам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США: что это может изменить
Иран предложил США формулу переговоров
Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
 
Павел ШипилинИранРоссияПолитикаМненияОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и США
 
23:50Две воздушные цели сбили над Севастополем
23:40Туапсе после удара ВСУ и освобождение Бутягина: главное за день
23:27Как пройдет парад на День Победы в Москве
23:15В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
23:02Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке
22:47В Севастополе остановили движение морского транспорта
22:45Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены
22:42Крымский спортсмен взял золото международного турнира по самбо
22:21Настоящее искусство: Аксенов поприветствовал участников фестиваля "Дорога на Ялту"
22:03Путин собрал совещание по вопросам безопасности
21:52Пожар на рынке в Феодосии потушили
21:38В Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты
21:23В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
21:07Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
20:41В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
20:23В Феодосии горит "Крымский рынок"
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
19:51В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
19:39На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
Лента новостейМолния