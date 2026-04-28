https://crimea.ria.ru/20260428/chto-vstrecha-putina-s-glavoy-mid-irana-mozhet-izmenit-na-blizhnem-vostoke-1155580103.html

Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке

2026-04-28T23:02

павел шипилин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155579951_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_bf6f4023b00ccbdb35a1bfd03f658d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в отсутствие каких-либо возражений от США и Израиля. Это доказывает, что там от России ждут только пользы в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, приезд министра иностранных дел Ирана в Россию был весьма важным визитом, прежде всего для исламской республики."Почему в Питере-то, собственно? Потому что Аббасу Аракчи пришлось встраиваться в график Путина, там же ничего не отменялось. Очень хотели иранцы (встречи), потому что прежде всего для Ирана очень важен статус страны не изгоя. Россия заметный и важный игрок на мировой арене", – сказал Шипилин.Он отметил, что не считает эту встречу как-то связанной с возможным переносом места переговоров между Ираном и США из Пакистана в Россию. Речь шла главным образом о другом – доле участия РФ в переговорном треке, уверен Шипилин.Следовательно, вопрос, касающийся предложенной Тегераном США через посредников трехэтапной формулы переговоров для разрешения конфликта, "помимо стратегического партнерства и сотрудничества с Путиным, безусловно, тоже обсуждался", добавил он.При этом "совершенно очевидно, что иранцы абсолютно не верят американцам, поэтому очень осторожничают с ними", отметил политолог. И то, что ни в США, ни в Израиле не высказали каких-то возражений или тем более возмущений касательно встречи лидера России с представителем Ирана, о многом говорит, считает Шипилин."У нас более-менее рабочие отношения и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки. Нет конфронтации, как с европейскими странами. И они никак не отреагировали, что было подчеркнуто... Это был нормальный рабочий визит, и они тоже ждут результата от него. Это тоже важный момент: они знают, что от России может быть польза", – заключил эксперт.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 24 апреля начал международное турне, первым посетив Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. Уже 25 апреля министр был в Омане, откуда вернулся в Исламабад, а потом вылетел в Россию, в Санкт-Петербург, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что "Россия так же, как и Иран, намерена продолжать стратегические отношения".Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что Москва будет оказывать разного рода поддержку Тегерану в условиях его конфликта с Израилем и США на Ближнем Востоке, но не в ущерб собственным интересам.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

