Что происходит в Туапсе после атаки ВСУ на нефтезавод

В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников, жителей близлежащих районов эвакуировали в пункты размещения. Губернатор... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T16:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников, жителей близлежащих районов эвакуировали в пункты размещения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл на место, пообщался с профильными службами и людьми. Он назвал ситуацию сложной, но контролируемой. Подробнее - в нашем материале. Атака на НПЗ в ТуапсеВ ночь на вторник оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет.Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор проводит пробы воздуха. Из-за пожара вышла из строя система водоснабжения насосной станции, нет воды на трех десятках улиц. Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации и поручил ему направиться на место.Что сейчас происходит в Туапсе На место ЧП оперативно выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с мэром Туапсе они осмотрели зону у нефтебазы и пообщались с людьми. По его словам, сейчас продолжается наращивание группировки спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС.

