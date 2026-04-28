Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/chto-proiskhodit-v-tuapse-posle-ataki-vsu-na-neftezavod-1155589457.html
Что происходит в Туапсе после атаки ВСУ на нефтезавод
2026-04-28T16:26
2026-04-28T16:36
туапсе
новости
краснодарский край
вениамин кондратьев
атаки всу
обстрелы всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155588949_0:0:996:560_1920x0_80_0_0_9324769c2819b3ccd94744f37a775680.jpg
https://crimea.ria.ru/20260428/v-tuapse-na-fone-pozhara-na-npz-vyshla-iz-stroya-nasosnaya-stantsiya-1155587951.html
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155588949_192:0:939:560_1920x0_80_0_0_1af5d34f0ff45744ee2d7ee1b3b09a82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туапсе, новости, краснодарский край, вениамин кондратьев, атаки всу, обстрелы всу
16:26 28.04.2026 (обновлено: 16:36 28.04.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников, жителей близлежащих районов эвакуировали в пункты размещения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл на место, пообщался с профильными службами и людьми. Он назвал ситуацию сложной, но контролируемой. Подробнее - в нашем материале.
© Telegram Вениамин КондратьевСитуация в Туапсе на фоне пожара на НПЗ
© Telegram Вениамин Кондратьев
Атака на НПЗ в Туапсе

В ночь на вторник оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет.
Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор проводит пробы воздуха.
Из-за пожара вышла из строя система водоснабжения насосной станции, нет воды на трех десятках улиц. Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации и поручил ему направиться на место.
© Telegram Вениамин КондратьевСитуация в Туапсе на фоне пожара на НПЗ
© Telegram Вениамин Кондратьев
Что сейчас происходит в Туапсе

На место ЧП оперативно выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с мэром Туапсе они осмотрели зону у нефтебазы и пообщались с людьми.
"Ситуация непростая, но контролируемая…Приоритетная задача сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города. Поэтому приняли решение эвакуировать людей с ближайших к месту пожара улиц. Посетил пункт эвакуации. Поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым", – написал Кондратьев в своем канале в МАХ.
По его словам, сейчас продолжается наращивание группировки спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС.
© Telegram Вениамин КондратьевСитуация в Туапсе на фоне пожара на НПЗ
© Telegram Вениамин Кондратьев
"Пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях – это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также - всех, кто приводит в порядок улицы города", – отметил Кондратьев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:57
ТуапсеНовостиКраснодарский крайВениамин КондратьевАтаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
