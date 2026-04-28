Что происходит в Туапсе после атаки ВСУ на нефтезавод 28 апреля
16:26 28.04.2026 (обновлено: 16:36 28.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников, жителей близлежащих районов эвакуировали в пункты размещения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл на место, пообщался с профильными службами и людьми. Он назвал ситуацию сложной, но контролируемой. Подробнее - в нашем материале.
© Telegram Вениамин Кондратьев
Ситуация в Туапсе на фоне пожара на НПЗ
Атака на НПЗ в Туапсе
В ночь на вторник оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет.
Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор проводит пробы воздуха.
Из-за пожара вышла из строя система водоснабжения насосной станции, нет воды на трех десятках улиц. Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации и поручил ему направиться на место.
Что сейчас происходит в Туапсе
На место ЧП оперативно выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с мэром Туапсе они осмотрели зону у нефтебазы и пообщались с людьми.
"Ситуация непростая, но контролируемая…Приоритетная задача сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города. Поэтому приняли решение эвакуировать людей с ближайших к месту пожара улиц. Посетил пункт эвакуации. Поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым", – написал Кондратьев в своем канале в МАХ.
По его словам, сейчас продолжается наращивание группировки спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС.
"Пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях – это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также - всех, кто приводит в порядок улицы города", – отметил Кондратьев.