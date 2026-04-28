Археолог Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность - Эрмитаж
Александр Бутягин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Российский археолог Александр Бутягин в скором времени вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.
Российский археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией, сообщили ранее во вторник ЦОС ФСБ. Как уточняло агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии, граждане РФ, Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять".
"Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: Слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи", – цитирует пресс-служба генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Эрмитаж благодарит правительства, дипломатические службы и другие профильные ведомства Российской Федерации и Республики Беларусь, а также научное сообщество и всех, кто оказывал помощь Александру Бутягину и переживал за его судьбу, подчеркивается в сообщении.
Освобождение российского археолога из польской тюрьмы является великим делом, а также отличной новостью для всего научного сообщества Крыма, заявил ранее археолог, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.
Дело Бутягина
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело.
