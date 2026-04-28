Буря с грозами и градом накроет Кубань на майские праздники, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает региональных главк МЧС России. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T16:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Буря с грозами и градом накроет Кубань на майские праздники, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает региональных главк МЧС России.
"С 1 по 4 мая местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с", - говорится в сообщении.
На реках, малых реках и водотоках бассейна Кубань юго‑восточной территории Краснодарского края, юго‑западных притоках реки Кубань, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.
"В горах ожидаются осадки в виде дождя, дождя со снегом, мокрого снега", - добавили в ведомстве.
В связи с этим жителей и гостей края призывают соблюдать меры предосторожности, и, по возможности, оставаться в доме или укрытии.
