Беспилотники в акватории Ялты – власти призвали соблюдать спокойствие

В Ялте в среду пройдут учения военных с применением беспилотников в море. Об этом проинформировали в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города. РИА Новости Крым, 28.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Ялте в среду пройдут учения военных с применением беспилотников в море. Об этом проинформировали в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
"29 апреля с 10 до 15 часов Министерство обороны будет проводить учения с применением беспилотной техники в море, район поселка Олива", – сказано в сообщении.
В этой связи могут быть слышны громкие звуки, отметили в ЕДДС. И обратились к гражданам с просьбой соблюдать спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
