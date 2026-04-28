https://crimea.ria.ru/20260428/arkheologa-butyagina-osvobodili-iz-polskoy-tyurmy--1155582651.html

Археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы

Археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы

Российский археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T14:45

2026-04-28T14:45

2026-04-28T16:11

александр бутягин

новости

археология в крыму

польша

крым

новости крыма

срочные новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155582890_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_d88c17e9828d6dfe988357750854fd94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Российский археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Во вторник Белоруссия и Польша провели обмен пяти лиц, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств.Арест БутягинаВ декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину.18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.

польша

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бутягин, новости, археология в крыму, польша, крым, новости крыма, срочные новости крыма