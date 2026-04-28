Археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы
2026-04-28T14:45
2026-04-28T16:11
Археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы

14:45 28.04.2026 (обновлено: 16:11 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. Российский археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"28 апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны - российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах", - говорится в сообщении.
Во вторник Белоруссия и Польша провели обмен пяти лиц, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств.
Арест Бутягина
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину.
18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.
