Какой сегодня праздник: 28 апреля

Какой сегодня праздник: 28 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Какой сегодня праздник: 28 апреля

В этот день празднуют Всемирный день охраны труда, профессиональный праздник отмечают работники скорой, а 81 год назад начался штурм Рейхстага. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T00:00

2026-04-28T00:00

2026-04-28T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В этот день празднуют Всемирный день охраны труда, профессиональный праздник отмечают работники скорой, а 81 год назад начался штурм Рейхстага.Что празднуют в миреВо многих странах мира отмечают Всемирный день охраны труда, вспоминая работников, которые пострадали или погибли на рабочем месте или при выполнении служебных обязанностей.В России в этот день отмечают День химической безопасности. Памятная дата приурочена к 28 апреля 1974 года, когда из-за вспыхнувшего пожара на заводе оружия в Новочебоксарске в атмосферу попало несколько тонн отравляющих химических веществ.В этот же день в России профессиональный праздник отмечают и работники скорой медицинской помощи. Именно 28 апреля 1898 года в Москве особым приказом за двумя полицейскими участками были закреплены кареты скорой помощи, помогавшие при несчастных случаях.А еще это День космического туриста, День молодых и зеленых и День "Поцелуй свою вторую половинку".Знаменательные событияВ 1686 году английский физик и астроном Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального научного труда под названием "Математические начала натуральной философии", в котором определил такие понятия, как масса, сила и инерция.В 1906 году в Милане открылась Всемирная выставка, приуроченная к открытию железной дороги Париж – Милан. 100 гектаров выставочных экспозиций, посвященных морскому и наземному транспорту, посетили около 10 миллионов человек со всего мира.28 апреля 1937 года Совнарком СССР принял решение о третьем пятилетнем плане развития народного хозяйства. Он начался год спустя, а закончился уже в разгар Великой Отечественной войны.В 1945 году в этот день в итальянском местечке Донго был расстрелян лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини.В этот же день части Красной Армии начали штурм Рейхстага.В 1969 году на экраны советских кинотеатров вышла знаменитая комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".В 1988 году Михаил Горбачев заявил о возвращении церкви всех культовых зданий.В 2001 году американский мультимиллионер Деннис Тито совершил первый в истории туристический полет в космос.Кто родилсяВ 1545 году родился корейский флотоводец Ли Сунсин, сконструировавший первые в мире бронированные военные корабли.В 1754 году родился русский флотоводец Николай Мордвинов – один из основателей Черноморского флота России.В 1758 году родился пятый президент США Джеймс Монро, автор знаменитой доктрины Монро, провозглашавшей политику противодействия европейскому колониализму в Северной и Южной Америке.В 1871 году родился российский и советский скульптор Леонид Шервуд, автор памятника Радищеву в Москве и одного из портретов Иосифа Сталина.В 1883 году родился Владимир Каппель, российский военачальник, один из руководителей Белого движения в Сибири.В 1906 году родился советский инженер-конструктор Николай Астров. Под его руководством в первые годы Великой Отечественной войны были созданы танки Т-30, Т-60, Т-70 и Т-80.В 1926 году родилась американская писательница Нелл Харпер Ли, автор знаменитого романа "Убить пересмешника".В 1937 году родился президент Ирака Саддам Хусейн, казнен в 2006-ом.В 1948 году родился английский писатель-фантаст Терри Пратчетт.В этот день родились советская детская писательница, лауреат Сталинской премии Валентина Осеева, советская разведчица и детская писательница Зоя Воскресенская, немецкий бизнесмен, спасший в годы войны почти 1200 евреев Оскар Шиндлер, итальянский автопромышленник, создатель элитных автомобилей спортивного класса Ферруччо Ламборгини, испанская актриса Пенелопа Крус, российский ученый Евгений Адамов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, праздники и памятные даты, в мире