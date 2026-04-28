24 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУ

В регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T07:46

СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. В регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.Как отметил Мирошник, украинские боевики за неделю совершили серию масштабных преступных атак на гражданские объекты в Самарской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Севастополе.Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, ДНР и ЛНР. Под удары попали жилые кварталы и объекты инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения, подчеркнул он.В ночь на 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров. Пострадавшие находятся в больницах, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

