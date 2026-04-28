24 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУ
атаки всу, происшествия, новости сво, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
24 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУ

07:46 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. В регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.
"За неделю с 20 по 26 апреля 2026 года от обстрелов украинских нацистов пострадали как минимум 198 мирных жителей: ранены 174 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе двое детей", - написал дипломат в своем канале в Мах.
Как отметил Мирошник, украинские боевики за неделю совершили серию масштабных преступных атак на гражданские объекты в Самарской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Севастополе.
Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, ДНР и ЛНР. Под удары попали жилые кварталы и объекты инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения, подчеркнул он.
Среди погибших детей – 12-летняя девочка в Сызрани Самарской области и 8-летний мальчик в Запорожской области.
В ночь на 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров. Пострадавшие находятся в больницах, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Нефтезавод загорелся в Туапсе после атаки ВСУ
Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом
Один мирный житель погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
 
09:31Новости Туапсе: из-за пожара на нефтезаводе эвакуируют жителей соседних домов
09:25Три волны атаки отразили в Севастополе - сбито 20 беспилотников
09:20Симферополь сковали пробки в 8 баллов
08:59Педагоги из Мелитополя ознакомились с работой школ Крыма
08:47Летние каникулы: когда школьники уйдут отдыхать
08:25"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года
08:19В Крыму открывают "охоту" на нелегальных экскурсоводов и отели
08:03Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима
07:4624 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУ
07:31Над Крымом и Кубанью отработала ПВО
07:19На майские праздники в Крыму усилят контроль за кассовыми аппаратами
07:16Пассажирский самолет разбился в Африке – погибли 14 человек
06:37В России ужесточат ответственность за введение в заблуждение потребителей
06:04Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты еще три беспилотника
05:59Нефтезавод загорелся в Туапсе после атаки ВСУ
00:01Скандинавский циклон принесет в Крым заморозки: погода во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 28 апреля
23:07Последствия атаки ВСУ на Севастополь и заморозки в Крыму: главное за день
22:54Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет
22:42Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газа
Лента новостейМолния