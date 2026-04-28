24 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУ
В Туапсе упал беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ 28 апр – РИА Новости Крым. В регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.
"За неделю с 20 по 26 апреля 2026 года от обстрелов украинских нацистов пострадали как минимум 198 мирных жителей: ранены 174 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе двое детей", - написал дипломат в своем канале в Мах.
Как отметил Мирошник, украинские боевики за неделю совершили серию масштабных преступных атак на гражданские объекты в Самарской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Севастополе.
Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, ДНР и ЛНР. Под удары попали жилые кварталы и объекты инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения, подчеркнул он.
Среди погибших детей – 12-летняя девочка в Сызрани Самарской области и 8-летний мальчик в Запорожской области.
В ночь на 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров. Пострадавшие находятся в больницах, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
