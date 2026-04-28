18 человек ранены при атаке дрона по зданию администрации в ЛНР - РИА Новости Крым, 28.04.2026
18 человек ранены при атаке дрона по зданию администрации в ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. 18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Здание серьезно повреждено, пожар уже ликвидирован, сейчас специалисты ведут разбор завалов, отметил губернатор. Утром во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в ЛНР. Машина практически полностью была уничтожена, люди не пострадали.25 апреля три мирных жителя погибли и двое пострадали при атаке дрона по жилым домам в селе Солонцы, еще трое получили ранения при атаке украинских беспилотников на автомобиль в Рубежном. В Лисичанске были повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В ЛНР ранены 18 человек при атаке беспилотника по зданию администрации - Пасечник

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. 18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в MAX.
Здание серьезно повреждено, пожар уже ликвидирован, сейчас специалисты ведут разбор завалов, отметил губернатор.
"Рядом находится школа и другие административные здания, в них повреждено остекление. Дети и сотрудники эвакуированы в безопасное место. Одновременно ВСУ ударили по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил Пасечник.
Утром во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в ЛНР. Машина практически полностью была уничтожена, люди не пострадали.
25 апреля три мирных жителя погибли и двое пострадали при атаке дрона по жилым домам в селе Солонцы, еще трое получили ранения при атаке украинских беспилотников на автомобиль в Рубежном. В Лисичанске были повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.
