18 человек ранены при атаке дрона по зданию администрации в ЛНР
В ЛНР ранены 18 человек при атаке беспилотника по зданию администрации - Пасечник
14:54 28.04.2026 (обновлено: 15:07 28.04.2026)
18 человек ранены при атаке ВСУ по администрации Марковского муниципального округа в ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. 18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в MAX.
Здание серьезно повреждено, пожар уже ликвидирован, сейчас специалисты ведут разбор завалов, отметил губернатор.
© Глава ЛНР Леонид Пасечник18 человек ранены при атаке ВСУ по администрации Марковского муниципального округа в ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
18 человек ранены при атаке ВСУ по администрации Марковского муниципального округа в ЛНР
"Рядом находится школа и другие административные здания, в них повреждено остекление. Дети и сотрудники эвакуированы в безопасное место. Одновременно ВСУ ударили по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил Пасечник.
Утром во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в ЛНР. Машина практически полностью была уничтожена, люди не пострадали.
25 апреля три мирных жителя погибли и двое пострадали при атаке дрона по жилым домам в селе Солонцы, еще трое получили ранения при атаке украинских беспилотников на автомобиль в Рубежном. В Лисичанске были повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.