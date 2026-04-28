18 человек ранены при атаке дрона по зданию администрации в ЛНР

18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Луганской Народной Республики РИА Новости Крым, 28.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. 18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Здание серьезно повреждено, пожар уже ликвидирован, сейчас специалисты ведут разбор завалов, отметил губернатор. Утром во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотником спасателей МЧС в момент ликвидации ландшафтного пожара в ЛНР. Машина практически полностью была уничтожена, люди не пострадали.25 апреля три мирных жителя погибли и двое пострадали при атаке дрона по жилым домам в селе Солонцы, еще трое получили ранения при атаке украинских беспилотников на автомобиль в Рубежном. В Лисичанске были повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.

