https://crimea.ria.ru/20260428/12-chelovek-spaseny-na-pozhare-v-moskve-1155575014.html
Новостройка полыхает в Москве – спасены 12 человек
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155574520_0:7:1256:714_1920x0_80_0_0_c4e3db70d6e6cf193c0233211e58b074.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155574520_148:0:1108:720_1920x0_80_0_0_bdaef1703b03d0b860ceea1a64be00a1.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Москве на пожаре в строящейся многоэтажке спасены 12 человек
12:07 28.04.2026 (обновлено: 12:14 28.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. На севере Москвы полыхает строящаяся многоэтажка, огнеборцы спасли 12 человек. Об этом сообщает столичный главк МЧС России.
"Во 2-м Амбулаторном проезде произошло загорание на 2 и 3 этажах строящегося здания. При помощи спасательных устройств огнеборцами спасены 12 человек", - говорится в сообщении.
Три человека обратились за медицинской помощью до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Работы на месте пожара в Москве продолжаются. Все силы направлены на эвакуацию и спасение людей. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура, добавили в ведомстве.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, на пожаре погиб один человек, пострадали шестеро.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.