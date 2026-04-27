За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
2026-04-27T13:05
На Шри-Ланке задержали 22 монахов за перевозку 110 кг каннабиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Бандаранаике к северу от Коломбо правоохранители Шри-Ланки задержали 22 буддийских монаха. Их подозревают в перевозке более 110 килограммов каннабиса и гашиша. Об этом сообщили в ланкийской газете Daily Mirror.
Группа была задержана по прибытии из Таиланда. Сотрудники полиции досмотрели багаж и обнаружили около 112 килограммов наркотиков, спрятанных в ложных отделениях. Ориентировочная стоимость наркотиков на черном рынке превышает 1,1 миллиарда рупий, говорится в материале.
По данным расследования, операцию по перевозке, предположительно, координировали три монаха из храма в районе Джамбуралии, которые, как утверждается, завербовали еще 19 человек. По имеющимся данным, 22 апреля группа отправилась в Таиланд.
"Большинство молодых монахов, многим из которых не исполнилось и 30 лет, учились в высших учебных заведениях. По имеющимся данным, им сказали, что они будут перевозить "учебные материалы и сладости для школьников", – говорится в тексте.
Суд постановил, что подозреваемые должны быть задержаны и допрошены в течение семи дней после того, как у них были обнаружены наркотики.
Полицейское управление по борьбе с наркотиками арестовало предполагаемого организатора из района Мигахамулла в Гампахе. По данным следствия, в прошлом месяце эта группа провела аналогичную операцию с участием 12 монахов и, как сообщается, планировала еще одну поездку в ближайшее время, резюмировали в материале.
Ранее сообщалось, что российские таможенники пресекли ввоз в страну 40 килограммов кокаина из Латинской Америки
стоимостью 600 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.
