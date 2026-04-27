За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха

В международном аэропорту Бандаранаике к северу от Коломбо правоохранители Шри-Ланки задержали 22 буддийских монаха. Их подозревают в перевозке более 110... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T13:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Бандаранаике к северу от Коломбо правоохранители Шри-Ланки задержали 22 буддийских монаха. Их подозревают в перевозке более 110 килограммов каннабиса и гашиша. Об этом сообщили в ланкийской газете Daily Mirror.Группа была задержана по прибытии из Таиланда. Сотрудники полиции досмотрели багаж и обнаружили около 112 килограммов наркотиков, спрятанных в ложных отделениях. Ориентировочная стоимость наркотиков на черном рынке превышает 1,1 миллиарда рупий, говорится в материале.По данным расследования, операцию по перевозке, предположительно, координировали три монаха из храма в районе Джамбуралии, которые, как утверждается, завербовали еще 19 человек. По имеющимся данным, 22 апреля группа отправилась в Таиланд.Суд постановил, что подозреваемые должны быть задержаны и допрошены в течение семи дней после того, как у них были обнаружены наркотики.Полицейское управление по борьбе с наркотиками арестовало предполагаемого организатора из района Мигахамулла в Гампахе. По данным следствия, в прошлом месяце эта группа провела аналогичную операцию с участием 12 монахов и, как сообщается, планировала еще одну поездку в ближайшее время, резюмировали в материале.Ранее сообщалось, что российские таможенники пресекли ввоз в страну 40 килограммов кокаина из Латинской Америки стоимостью 600 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

наркотики, в мире, закон и право, шри-ланка