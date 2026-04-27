Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Высота снежного покрова в российской столице побила рекорд более чем полувековой давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T12:55
2026-04-27T12:55
2026-04-27T12:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Высота снежного покрова в российской столице побила рекорд более чем полувековой давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.В Москве выпал снег, он налипает на провода, непогода валит деревья. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, ожидается усиление метели, гололедица, возможна сухая гроза. По сообщениям синоптиков, снегопад ослабнет к вечеру, но сохранится и во вторник.Также сообщалось, что в Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Ранее появилась информация, что повсеместное снижение температурного режима в конце апреля ожидает центральные и южные регионы России и Крым.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, центр погоды "фобос", рекорды, новости
Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Высота снега в Москве достигла 12 сантиметров - побит рекорд 55-летней давности