Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Высота снежного покрова в российской столице побила рекорд более чем полувековой давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Высота снежного покрова в российской столице побила рекорд более чем полувековой давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.В Москве выпал снег, он налипает на провода, непогода валит деревья. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, ожидается усиление метели, гололедица, возможна сухая гроза. По сообщениям синоптиков, снегопад ослабнет к вечеру, но сохранится и во вторник.Также сообщалось, что в Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Ранее появилась информация, что повсеместное снижение температурного режима в конце апреля ожидает центральные и южные регионы России и Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер остановил паром в СевастополеНа Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный шторм и разбушевались рекиСистема погодного регулирования позволит жильцам экономить на отоплении
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Высота снежного покрова в российской столице побила рекорд более чем полувековой давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К утру в столице сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял десять сантиметров и продержался 55 лет", — написал он в своих соцсетях.
В Москве выпал снег, он налипает на провода, непогода валит деревья. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, ожидается усиление метели, гололедица, возможна сухая гроза. По сообщениям синоптиков, снегопад ослабнет к вечеру, но сохранится и во вторник.
Также сообщалось, что в Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Ранее появилась информация, что повсеместное снижение температурного режима в конце апреля ожидает центральные и южные регионы России и Крым.
