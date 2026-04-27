https://crimea.ria.ru/20260427/vtb-snizil-pervonachalnyy-vznos-po-rynochnoy-ipoteke-na-izhs-do-201--1155548351.html
ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%
ВТБ с понедельника снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 20,1% с 30,1%, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 27.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682033_0:62:1179:725_1920x0_80_0_0_59498a22927acfb691ac0d7d6196e71f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682033_66:0:1114:786_1920x0_80_0_0_c10cdad7d37fb47ef70d2fe40ba47f66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВТБ с понедельника снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 20,1% с 30,1%, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ упростил условия получения рыночной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С 27 апреля минимальный первоначальный взнос снижен с 30,1% до 20,1% для всех объектов. Ранее такой уровень взноса был доступен при сделках с подрядчиками на проектном финансировании банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для прозрачности сделок рыночную ипотеку на ИЖС банк теперь выдает с использованием счетов эскроу.
Кредиты доступны заемщикам по ставке от 19,9% годовых, указали в банке. Возможно получить до 60 миллионов рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях и до 30 миллионов рублей - в остальных регионах РФ. Максимальный срок кредита - 30 лет, сообщает ВТБ.
"Поэтапное снижение ключевой ставки начинает восстанавливать рынок ипотеки на ИЖС. Те, кто не подходит под госпрограммы и давно откладывал стройку, наконец, возвращаются к своим планам, а подрядчики адаптируются к работе с эскроу. По нашим оценкам, по итогам года выдачи ипотеки на частные дома покажут рост на уровне 25-30%, достигнув 35-40 тысяч сделок на общую сумму 220-250 миллиардов рублей", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводятся в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.