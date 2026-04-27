https://crimea.ria.ru/20260427/vtb-snizil-pervonachalnyy-vznos-po-rynochnoy-ipoteke-na-izhs-do-201--1155548351.html

ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%

2026-04-27T13:58

втб

банк

ипотека

жилье

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682033_0:62:1179:725_1920x0_80_0_0_59498a22927acfb691ac0d7d6196e71f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВТБ с понедельника снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 20,1% с 30,1%, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что для прозрачности сделок рыночную ипотеку на ИЖС банк теперь выдает с использованием счетов эскроу.Кредиты доступны заемщикам по ставке от 19,9% годовых, указали в банке. Возможно получить до 60 миллионов рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях и до 30 миллионов рублей - в остальных регионах РФ. Максимальный срок кредита - 30 лет, сообщает ВТБ."Поэтапное снижение ключевой ставки начинает восстанавливать рынок ипотеки на ИЖС. Те, кто не подходит под госпрограммы и давно откладывал стройку, наконец, возвращаются к своим планам, а подрядчики адаптируются к работе с эскроу. По нашим оценкам, по итогам года выдачи ипотеки на частные дома покажут рост на уровне 25-30%, достигнув 35-40 тысяч сделок на общую сумму 220-250 миллиардов рублей", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводятся в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

