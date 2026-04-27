ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%
2026-04-27T13:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВТБ с понедельника снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 20,1% с 30,1%, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что для прозрачности сделок рыночную ипотеку на ИЖС банк теперь выдает с использованием счетов эскроу.Кредиты доступны заемщикам по ставке от 19,9% годовых, указали в банке. Возможно получить до 60 миллионов рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях и до 30 миллионов рублей - в остальных регионах РФ. Максимальный срок кредита - 30 лет, сообщает ВТБ."Поэтапное снижение ключевой ставки начинает восстанавливать рынок ипотеки на ИЖС. Те, кто не подходит под госпрограммы и давно откладывал стройку, наконец, возвращаются к своим планам, а подрядчики адаптируются к работе с эскроу. По нашим оценкам, по итогам года выдачи ипотеки на частные дома покажут рост на уровне 25-30%, достигнув 35-40 тысяч сделок на общую сумму 220-250 миллиардов рублей", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводятся в сообщении.
ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВТБ с понедельника снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 20,1% с 30,1%, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ упростил условия получения рыночной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С 27 апреля минимальный первоначальный взнос снижен с 30,1% до 20,1% для всех объектов. Ранее такой уровень взноса был доступен при сделках с подрядчиками на проектном финансировании банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для прозрачности сделок рыночную ипотеку на ИЖС банк теперь выдает с использованием счетов эскроу.
Кредиты доступны заемщикам по ставке от 19,9% годовых, указали в банке. Возможно получить до 60 миллионов рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях и до 30 миллионов рублей - в остальных регионах РФ. Максимальный срок кредита - 30 лет, сообщает ВТБ.
"Поэтапное снижение ключевой ставки начинает восстанавливать рынок ипотеки на ИЖС. Те, кто не подходит под госпрограммы и давно откладывал стройку, наконец, возвращаются к своим планам, а подрядчики адаптируются к работе с эскроу. По нашим оценкам, по итогам года выдачи ипотеки на частные дома покажут рост на уровне 25-30%, достигнув 35-40 тысяч сделок на общую сумму 220-250 миллиардов рублей", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводятся в сообщении.
