https://crimea.ria.ru/20260427/vsu-prodolzhayut-atakovat-sevastopol--kolichestvo-sbitykh-tseley-rastet-1155563360.html
ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
В Севастополе военные продолжают отражать удар ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбиты 11 беспилотников. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T20:37
2026-04-27T20:47
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/35/1117923577_298:401:2773:1793_1920x0_80_0_0_0ff7e064b2eb89181c7ce9ac426c1fc3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать удар ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбиты 11 беспилотников.Спасательная служба Севастополя зафиксировала следующую информацию к этому часу. В районе Любимовки средствами РЭБ был посажен беспилотник на дорогу около остановки, никто не пострадал. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/35/1117923577_532:389:2436:1817_1920x0_80_0_0_88c9dcf7a1163fa9b241f7acdc4b592f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
20:37 27.04.2026 (обновлено: 20:47 27.04.2026)