ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет - РИА Новости Крым, 27.04.2026
ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
В Севастополе военные продолжают отражать удар ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбиты 11 беспилотников. РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать удар ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбиты 11 беспилотников.Спасательная служба Севастополя зафиксировала следующую информацию к этому часу. В районе Любимовки средствами РЭБ был посажен беспилотник на дорогу около остановки, никто не пострадал. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
20:37 27.04.2026 (обновлено: 20:47 27.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать удар ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбиты 11 беспилотников.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 11 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны", – сообщил Развожаев в своем канале в Мах.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала следующую информацию к этому часу. В районе Любимовки средствами РЭБ был посажен беспилотник на дорогу около остановки, никто не пострадал. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.
И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
