Рейтинг@Mail.ru
Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260427/vlasti-khotyat-umenshit-vremya-dosmotra-na-krymskom-mostu-1155542343.html
Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту
Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту
Власти Крыма совместно с федеральными органами работают над тем, чтобы максимально ускорить прохождение досмотра на Крымском мосту. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T11:05
2026-04-27T11:05
крым
крымский мост
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
сергей ганзий
отдых в крыму
внутренний туризм
туризм в крыму
минкурортов крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма совместно с федеральными органами работают над тем, чтобы максимально ускорить прохождение досмотра на Крымском мосту. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Министр отметил, что порядка 75% туристов приезжают в Крым автомобильным транспортом, около 25% - поездами. Это цифры прошлого года и такая пропорция, скорее всего, сохранится и в этом году, полагает руководитель ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мВ Крым на автомобиле – куда едут туристы в апрелеКрым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОР
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, сергей ганзий, отдых в крыму, внутренний туризм, туризм в крыму, минкурортов крыма
Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту

Прохождение контроля на Крымском мосту планируется ускорить в летний сезон – власти

11:05 27.04.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма совместно с федеральными органами работают над тем, чтобы максимально ускорить прохождение досмотра на Крымском мосту. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"Руководство Крыма уделяет большое внимание вопросу прохождения пунктов пропуска, держит эти вопросы на контроле. В рамках федеральных совещаний максимально уделяется внимание более быстрому прохождению (контроля на мосту – ред.). Работу в этом направлении мы с коллегами проводим для того, чтобы и ускорить время прохождения пунктов пропуска, и в то же время сделать прохождение максимально комфортным", – сказал Ганзий.

Министр отметил, что порядка 75% туристов приезжают в Крым автомобильным транспортом, около 25% - поездами. Это цифры прошлого года и такая пропорция, скорее всего, сохранится и в этом году, полагает руководитель ведомства.
"При этом очень важно было подготовиться к приему наших гостей. Здесь большая работа проводилась как по самой инфраструктуре, так и по ремонту и строительству новых автодорог в Крыму, чтобы нашим гостям было максимально комфортно перемещаться по полуострову", - добавил Ганзий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Часть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-м
В Крым на автомобиле – куда едут туристы в апреле
Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОР
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрымский мостНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСергей ГанзийОтдых в КрымуВнутренний туризмТуризм в КрымуМинкурортов Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
13:05За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
12:55Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
12:39В ДТП в Крыму погиб один человек и 20 получили травмы
12:30РФ заявила протест Германии из-за встречи депутата Бундестага с Закаевым*
12:19Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом
12:01Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
11:49В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаров
11:46На Крым надвигаются апрельские заморозки
11:38Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая
11:26В Керчи вынесли приговор экс- пограничнику Украины за призывы бить по Красной Площади
11:19Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь
11:14Очередь на Крымском мосту растет: обстановка и время ожидания
11:05Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту
10:49Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты
10:37Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска
10:17Названа причина лесного пожара в Симеизе - виновного ищут
10:11Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците
10:09Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА
09:58Пытались атаковать дронами нефтезавод: ФСБ уничтожила диверсантов Киева
Лента новостейМолния