Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту

Прохождение контроля на Крымском мосту планируется ускорить в летний сезон – власти
Движение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма совместно с федеральными органами работают над тем, чтобы максимально ускорить прохождение досмотра на Крымском мосту. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Руководство Крыма уделяет большое внимание вопросу прохождения пунктов пропуска, держит эти вопросы на контроле. В рамках федеральных совещаний максимально уделяется внимание более быстрому прохождению (контроля на мосту – ред.). Работу в этом направлении мы с коллегами проводим для того, чтобы и ускорить время прохождения пунктов пропуска, и в то же время сделать прохождение максимально комфортным", – сказал Ганзий.
Министр отметил, что порядка 75% туристов приезжают в Крым автомобильным транспортом, около 25% - поездами. Это цифры прошлого года и такая пропорция, скорее всего, сохранится и в этом году, полагает руководитель ведомства.
"При этом очень важно было подготовиться к приему наших гостей. Здесь большая работа проводилась как по самой инфраструктуре, так и по ремонту и строительству новых автодорог в Крыму, чтобы нашим гостям было максимально комфортно перемещаться по полуострову", - добавил Ганзий.
