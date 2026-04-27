Ветер остановил паром в Севастополе
2026-04-27T07:20
07:20 27.04.2026 (обновлено: 07:21 27.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев  / Перейти в фотобанкВ Севастополе возобновил работу внутригородской паром
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Непогода временно остановила работу парома в Севастополе. Об этом сообщили в дептрансе города.
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение. При этом паром временно движение не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий",- говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В понедельник в Севастополе переменная облачность, ночью дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 9-14 м/с.
