В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны
В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны
В Туапсе для ликвидации загрязненного нефтепродуктами грунта привлекли дополнительные силы МЧС по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАС". Сейчас собрано уже более... РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе для ликвидации загрязненного нефтепродуктами грунта привлекли дополнительные силы МЧС по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАС". Сейчас собрано уже более 4 тысяч кубометров загрязненной нефтепродуктами земли. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.
"На утро 27 апреля с трех участков проведения работ собрано 4165 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне группировку сил и средств, задействованных в ликвидации увеличили. Привлечены дополнительные специалисты Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАС". Всего в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники.
По данным оперштаба, работы продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка в результате атаки БПЛА киевского режима и в устье реки Туапсе – там установлено шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка.
"Нефтепродукты собирают экскаваторами из воды. Также круглосуточно уборка идет на береговой линии. Для предотвращения растекания нефтяного пятна в море вдоль береговой линии центрального пляжа установили дополнительно 700 метров боновых заграждений", - уточнили в оперштабе.
26 апреля в Туапсе собрали 2,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. 25 апреля сообщалось, что в круглосуточных работах по сбору нефтепродуктов в Туапсе задействовано143 человека и 48 единиц техники.
