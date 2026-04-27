https://crimea.ria.ru/20260427/v-tuapse-na-meste-razliva-nefti-ustanovili-lovushki-i-dopolnitelnye-bony-1155547332.html

В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны

В Туапсе для ликвидации загрязненного нефтепродуктами грунта привлекли дополнительные силы МЧС по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАС". Сейчас собрано уже более... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T13:28

туапсе

краснодарский край

разлив нефтепродуктов

разлив нефтепродуктов в черном море

атаки всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155547109_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f201c74eada6ca522aae03d13c547dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе для ликвидации загрязненного нефтепродуктами грунта привлекли дополнительные силы МЧС по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАС". Сейчас собрано уже более 4 тысяч кубометров загрязненной нефтепродуктами земли. Об этом сообщили в региональном оперштабе.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки."На утро 27 апреля с трех участков проведения работ собрано 4165 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне группировку сил и средств, задействованных в ликвидации увеличили. Привлечены дополнительные специалисты Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАС". Всего в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники.По данным оперштаба, работы продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка в результате атаки БПЛА киевского режима и в устье реки Туапсе – там установлено шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка.26 апреля в Туапсе собрали 2,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. 25 апреля сообщалось, что в круглосуточных работах по сбору нефтепродуктов в Туапсе задействовано143 человека и 48 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять днейРазлив нефтепродуктов в Черное море: силы по уборке нарастили в два разаЗапад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ - Захарова

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

