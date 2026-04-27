Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/v-sevastopole-podorozhali-nekotorye-ovoschi---v-chem-prichina-1155546727.html
В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
Умеренный рост цен на некоторые овощи в Севастополе связан с хранением прошлогоднего урожая. Однако через месяц, с поставкой нового урожая овощей, цены стабилизируются. РИА Новости Крым, 27.04.2026
севастополь
новости севастополя
цены в крыму
продукты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111700/47/1117004753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97b1a77a3e4a4f467aa68467df457cd7.jpg
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111700/47/1117004753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58967fa366b62675bcc7c62fe5c81c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:17 27.04.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкОвощи. Архивное фото
Овощи. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Умеренный рост цен на некоторые овощи в Севастополе связан с хранением прошлогоднего урожая. Однако через месяц, с поставкой нового урожая овощей, цены стабилизируются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
В частности, отмечается умеренный рост цен на картофель, белокочанную капусту и репчатый лук.

Это типичный сезонный процесс: срок хранения овощей прошлогоднего урожая подходит к концу, а оставшиеся партии требуют значительных затрат на поддержание товарного вида, что отражается на конечной стоимости. Ожидается, что уже в конце мая — начале июня на прилавках в достаточном объеме появятся овощи нового урожая", - пояснила начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.

Она уточнила, что увеличение предложения и усиление конкуренции между производителями стабилизируют ситуацию с ценами.
Вместе с тем, по результатам анализа еженедельного мониторинга, за неделю в Севастополе снизились цены на свежие огурцы и помидоры. Основной фактор — наступление сезона и увеличение объема урожая, что естественно ведет к насыщению рынка и корректировке стоимости в сторону потребителя.
Также отмечается, что для прозрачности ценообразования и защиты интересов покупателей департаментом сельского хозяйства ведется работа с крупными торговыми сетями в части установки минимальной наценки на социально значимые продукты. На сегодняшний день соответствующее соглашение заключено с десятью торговыми предприятиями Севастополя и охватывает 123 объекта торговли.
Неделю назад сообщалось, что в Севастополе стали ниже цены на сахар, яйца, мясо и яблоки, однако подорожали курица и морковь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяЦены в КрымуПродукты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
