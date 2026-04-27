В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина

Умеренный рост цен на некоторые овощи в Севастополе связан с хранением прошлогоднего урожая. Однако через месяц, с поставкой нового урожая овощей, цены... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T13:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Умеренный рост цен на некоторые овощи в Севастополе связан с хранением прошлогоднего урожая. Однако через месяц, с поставкой нового урожая овощей, цены стабилизируются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В частности, отмечается умеренный рост цен на картофель, белокочанную капусту и репчатый лук.Она уточнила, что увеличение предложения и усиление конкуренции между производителями стабилизируют ситуацию с ценами.Вместе с тем, по результатам анализа еженедельного мониторинга, за неделю в Севастополе снизились цены на свежие огурцы и помидоры. Основной фактор — наступление сезона и увеличение объема урожая, что естественно ведет к насыщению рынка и корректировке стоимости в сторону потребителя.Также отмечается, что для прозрачности ценообразования и защиты интересов покупателей департаментом сельского хозяйства ведется работа с крупными торговыми сетями в части установки минимальной наценки на социально значимые продукты. На сегодняшний день соответствующее соглашение заключено с десятью торговыми предприятиями Севастополя и охватывает 123 объекта торговли.Неделю назад сообщалось, что в Севастополе стали ниже цены на сахар, яйца, мясо и яблоки, однако подорожали курица и морковь.

