В Севастополе отразили атаку ВСУ – губернатор рассказал о последствиях

2026-04-27T22:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, уничтожив 14 вражеских беспилотников. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.В районе Любимовки средствами РЭБ был посажен БПЛА на дорогу около остановки и поврежден осколками один автомобиль, в районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки.Вечером в понедельник в Севастополе звучала воздушная тревога, морской транспорт приостановил движение, губернатор проинформировал о работе ПВО, позже он сообщил об 11 уничтоженных над городом целях.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

