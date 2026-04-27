Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отразили атаку ВСУ – губернатор рассказал о последствиях - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/v-sevastopole-otrazili-ataku-vsu--gubernator-rasskazal-o-posledstviyakh-1155564125.html
В Севастополе отразили атаку ВСУ – губернатор рассказал о последствиях
2026-04-27T22:21
2026-04-27T22:31
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, уничтожив 14 вражеских беспилотников. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.В районе Любимовки средствами РЭБ был посажен БПЛА на дорогу около остановки и поврежден осколками один автомобиль, в районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки.Вечером в понедельник в Севастополе звучала воздушная тревога, морской транспорт приостановил движение, губернатор проинформировал о работе ПВО, позже он сообщил об 11 уничтоженных над городом целях.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
22:21 27.04.2026 (обновлено: 22:31 27.04.2026)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, уничтожив 14 вражеских беспилотников. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

"Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал", – написал Развожаев в своем канале в Мах.

В районе Любимовки средствами РЭБ был посажен БПЛА на дорогу около остановки и поврежден осколками один автомобиль, в районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки.
Вечером в понедельник в Севастополе звучала воздушная тревога, морской транспорт приостановил движение, губернатор проинформировал о работе ПВО, позже он сообщил об 11 уничтоженных над городом целях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
При массированной атаке ВСУ поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю"
В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Последствия атаки ВСУ на Севастополь и заморозки в Крыму: главное за день
22:54Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет
22:42Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газа
22:27Над Крымом и еще двумя российскими регионами сбили 30 беспилотников
22:21В Севастополе отразили атаку ВСУ – губернатор рассказал о последствиях
22:03Воздушную тревогу в Севастополе отменили
22:03На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности
21:52Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
21:38Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии
21:22Под Ялтой перекроют движение из-за марафона – дата и участки
21:07Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
20:54В одном из сел Крыма сгорели гараж и иномарка
20:37ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
20:2431 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
20:11Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
19:55В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
19:37Севастополь отбивает удар ВСУ
19:27В Севастополе сирены – объявлена воздушная тревога
19:08Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
18:57"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
Лента новостейМолния