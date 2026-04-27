В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаров - РИА Новости Крым, 27.04.2026
В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаров
В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаров - РИА Новости Крым, 27.04.2026
В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаров
В Севастополе вследствие атаки вражеских беспилотников в ночь на воскресенье вспыхнули пять пожаров, все они были оперативно потушены. Об этом сообщил директор... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T11:49
2026-04-27T11:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе вследствие атаки вражеских беспилотников в ночь на воскресенье вспыхнули пять пожаров, все они были оперативно потушены. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский на аппаратном совещании в понедельник.Краснокутский также добавил, что на территории города зафиксировано 75 падений обломков сбитых беспилотников. Сотрудники пиротехнических служб МЧС и Росгвардии оперативно в течение суток отработали все соответствующие заявки.В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены.По данным властей, повреждения различной степени получили 107 многоквартирных и 79 частных домов, а также порядка 100 автомобилей.Помимо этого, как сообщалось, обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя было временно остановлено.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППКВ Севастополе обломки дрона попали в здание больницы - что известно Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, крым, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаров

В Севастополе из-за атаки ВСУ вспыхнули пять пожаров – власти

11:49 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе вследствие атаки вражеских беспилотников в ночь на воскресенье вспыхнули пять пожаров, все они были оперативно потушены. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский на аппаратном совещании в понедельник.
"В результате вражеского нападения возникло пять пожаров, из них два на границах с лесом и сельхозучастками. Все оперативно потушены, распространения огня не допущено, в том числе и на жилые строения, которые были рядом и находились в очагах", - сказал руководитель департамента.
Краснокутский также добавил, что на территории города зафиксировано 75 падений обломков сбитых беспилотников. Сотрудники пиротехнических служб МЧС и Росгвардии оперативно в течение суток отработали все соответствующие заявки.
В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены.
По данным властей, повреждения различной степени получили 107 многоквартирных и 79 частных домов, а также порядка 100 автомобилей.
Помимо этого, как сообщалось, обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя было временно остановлено.
СевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымКрымНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
