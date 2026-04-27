https://crimea.ria.ru/20260427/v-rossii-razrabotali-kompleks-dlya-zaschity-infrastruktury-ot-bpla-1155538453.html

В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА

Концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и... РИА Новости Крым, 27.04.2026

ростех

беспилотник (бпла, дрон)

новости

инфраструктура

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155538144_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d02d0eaa66c7aa972a46a03802a5a40d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.Новый комплекс обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак дронов, отметили в госкорпорации.Комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер, отметили в Ростехе.В частности, от шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождение беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру.В госкорпорации указали, что "Вику" можно использовать для защиты промышленных и военных объектов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

