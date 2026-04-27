Рейтинг@Mail.ru
В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/v-rossii-razrabotali-kompleks-dlya-zaschity-infrastruktury-ot-bpla-1155538453.html
В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА
Концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и... РИА Новости Крым, 27.04.2026
ростех
беспилотник (бпла, дрон)
новости
инфраструктура
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155538144_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d02d0eaa66c7aa972a46a03802a5a40d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155538144_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_72c993ef9464a2075b47271b6bb31799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
08:46 27.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Новый комплекс обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак дронов, отметили в госкорпорации.
"Вика" может работать как в ручном режиме, по внешнему целеуказанию об угрозе, так и в автоматическом – за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. Это позволяет осуществлять создание помех только при обнаружении угрозы, что особенно важно для обеспечения безопасности городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер, отметили в Ростехе.
В частности, от шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождение беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру.
В госкорпорации указали, что "Вику" можно использовать для защиты промышленных и военных объектов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России
Ростех передал армии России партию Су-35С
В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 году
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
09:37Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
09:28Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара
09:17Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет
09:06В Севастополе из-за шторма закрыли морскую линию Радиогорка - Артбухта
08:58В Алуште и 19 селах будут дезинфицировать водопровод
08:46В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА
08:31В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей
08:23Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине
08:13Какое жилье чаще покупают в Крыму в этом году и где
07:49На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог
07:32Удары по Украине: в Одессе и других городах гремят взрывы
07:20Ветер остановил паром в Севастополе
07:02Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь
06:46В Крыму началась короткая рабочая неделя
06:24Иран предложил США формулу переговоров
06:02В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"
00:01Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
21:33Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
Лента новостейМолния