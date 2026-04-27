В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА
Концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и... РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.Новый комплекс обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак дронов, отметили в госкорпорации.Комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер, отметили в Ростехе.В частности, от шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождение беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру.В госкорпорации указали, что "Вику" можно использовать для защиты промышленных и военных объектов.
Ростех разработал комплекс подавления дронов "Вика" для защиты инфраструктуры и территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Новый комплекс обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак дронов, отметили в госкорпорации.
"Вика" может работать как в ручном режиме, по внешнему целеуказанию об угрозе, так и в автоматическом – за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. Это позволяет осуществлять создание помех только при обнаружении угрозы, что особенно важно для обеспечения безопасности городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер, отметили в Ростехе.
В частности, от шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождение беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру.
В госкорпорации указали, что "Вику" можно использовать для защиты промышленных и военных объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым: