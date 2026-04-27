В Крыму началась короткая рабочая неделя

2026-04-27T06:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В России начинающаяся рабочая неделя будет сокращенной, она продлится с 27 по 30 апреля включительно.Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля продлится всего четыре дня в связи с тем, что День весны и труда (1 Мая) в этом году приходится на пятницу. Следовательно, этот день станет выходным нерабочим.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха – выходных и праздников.Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают религиозные праздники. В 2026 году это 20 марта - в связи с празднованием Ораза байрама, 13 апреля - в связи с празднованием Пасхи, 29 мая – в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня – в связи с празднованием Святой Троицы.

