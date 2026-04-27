Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В Крыму началась короткая рабочая неделя
В России начинающаяся рабочая неделя будет сокращенной, она продлится с 27 по 30 апреля включительно. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T06:46
2026-04-27T08:13
производственный календарь
отдых
отдых в крыму
работа
новости
1 мая
майские праздники
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591611_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e918e3e70a70b16d4edf6bf9bc20239a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В России начинающаяся рабочая неделя будет сокращенной, она продлится с 27 по 30 апреля включительно.Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля продлится всего четыре дня в связи с тем, что День весны и труда (1 Мая) в этом году приходится на пятницу. Следовательно, этот день станет выходным нерабочим.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха – выходных и праздников.Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают религиозные праздники. В 2026 году это 20 марта - в связи с празднованием Ораза байрама, 13 апреля - в связи с празднованием Пасхи, 29 мая – в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня – в связи с празднованием Святой Троицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестидневная рабочая неделя в России – что говорят в ГосдумеКогда выгоднее всего брать отпуск – простая инструкцияПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591611_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6cb35b1fddf192161e84b91b419786fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
06:46 27.04.2026 (обновлено: 08:13 27.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь
Календарь - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
