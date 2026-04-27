Рейтинг@Mail.ru
В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/v-krymu-khotyat-stroit-kampus-mirovogo-urovnya-dlya-obucheniya-vrachey-1155507803.html
В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
медицина
образование в крыму и севастополе
высшее образование
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b6430d117116ee47e49f5772b00014.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428095_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7682b6fc7925cb67885e501f1f4d9738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
08:31 27.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму к 2030-му году может появиться кампус мирового уровня, где будут готовить специалистов для санаторно-курортной отрасли, в том числе в области здорового долголетия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" КФУ Елена Бирюкова.
По ее словам, на полуострове сейчас быстро развивается санаторно-курортная отрасль по региональным проектам в рамках федеральной стратегии, и кадровая потребность в самых разных специалистах для нее очень высокая.
"Крым фактически Мекка реабилитации. Наши санатории сейчас все больше оснащаются, вовлекаются новое технологическое развитие. Наши учреждения реабилитационные все больше открываются по проекту "Продолжительная и активная жизнь"... И нам очень важно готовить специалистов. Недостаток кадрового обеспечения большой в санаторно-курортном кластере и в общем в медицине", – сказала Бирюкова.
Интенсифицировать процесс подготовки специалистов для отрасли стараются за счет открытия новых программ основного образования и переподготовки в Крымском федеральном университете, добавила она.
"Сейчас университет запускает две очень серьезные программы подготовки специалистов. Одна – это "врач персонифицированной медицины здорового долголетия", уже с 30 апреля будет идти. Это курсы повышения квалификации, потому что мы ждем профстандарт. И вторая программа, которая уже запущена и идет – это "специалист по здоровому образу жизни и питанию" – под профстандарт "Валеология". И мы очень рады, что студенты откликнулись", – сказала Бирюкова.
Кроме того, в программах ординатуры теперь готовят врачей физической и реабилитационной медицины для реабилитационного кластера, добавила она.
"И я очень надеюсь, что открытие кампуса нового мирового уровня увеличит количество ребят, которых мы сможем готовить для санаториев и реабилитационных центров. Сейчас университет подает большую заявку на создание такого кампуса, который будет готовить специалистов в области в том числе здорового долголетия... Заявка подается на 2030-й год... Мы ждем решения, будет ли она одобрена", – сказала Бирюкова.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым сообщал, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
