В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей
В Крыму к 2030-му году может появиться кампус мирового уровня, где будут готовить специалистов для санаторно-курортной отрасли, в том числе в области здорового... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T08:31
В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей по здоровому долголетию
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым.
В Крыму к 2030-му году может появиться кампус мирового уровня, где будут готовить специалистов для санаторно-курортной отрасли, в том числе в области здорового долголетия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" КФУ Елена Бирюкова.
По ее словам, на полуострове сейчас быстро развивается санаторно-курортная отрасль по региональным проектам в рамках федеральной стратегии, и кадровая потребность в самых разных специалистах для нее очень высокая.
"Крым фактически Мекка реабилитации. Наши санатории сейчас все больше оснащаются, вовлекаются новое технологическое развитие. Наши учреждения реабилитационные все больше открываются по проекту "Продолжительная и активная жизнь"... И нам очень важно готовить специалистов. Недостаток кадрового обеспечения большой в санаторно-курортном кластере и в общем в медицине", – сказала Бирюкова.
Интенсифицировать процесс подготовки специалистов для отрасли стараются за счет открытия новых программ основного образования и переподготовки в Крымском федеральном университете, добавила она.
"Сейчас университет запускает две очень серьезные программы подготовки специалистов. Одна – это "врач персонифицированной медицины здорового долголетия", уже с 30 апреля будет идти. Это курсы повышения квалификации, потому что мы ждем профстандарт. И вторая программа, которая уже запущена и идет – это "специалист по здоровому образу жизни и питанию" – под профстандарт "Валеология". И мы очень рады, что студенты откликнулись", – сказала Бирюкова.
Кроме того, в программах ординатуры теперь готовят врачей физической и реабилитационной медицины для реабилитационного кластера, добавила она.
"И я очень надеюсь, что открытие кампуса нового мирового уровня увеличит количество ребят, которых мы сможем готовить для санаториев и реабилитационных центров. Сейчас университет подает большую заявку на создание такого кампуса, который будет готовить специалистов в области в том числе здорового долголетия... Заявка подается на 2030-й год... Мы ждем решения, будет ли она одобрена", – сказала Бирюкова.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым сообщал
, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.
