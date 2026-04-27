https://crimea.ria.ru/20260427/v-krymu-khotyat-stroit-kampus-mirovogo-urovnya-dlya-obucheniya-vrachey-1155507803.html

В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей

В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей - РИА Новости Крым, 27.04.2026

В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей

В Крыму к 2030-му году может появиться кампус мирового уровня, где будут готовить специалистов для санаторно-курортной отрасли, в том числе в области здорового... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T08:31

2026-04-27T08:31

2026-04-27T08:31

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

медицина

образование в крыму и севастополе

высшее образование

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b6430d117116ee47e49f5772b00014.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму к 2030-му году может появиться кампус мирового уровня, где будут готовить специалистов для санаторно-курортной отрасли, в том числе в области здорового долголетия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" КФУ Елена Бирюкова.По ее словам, на полуострове сейчас быстро развивается санаторно-курортная отрасль по региональным проектам в рамках федеральной стратегии, и кадровая потребность в самых разных специалистах для нее очень высокая.Интенсифицировать процесс подготовки специалистов для отрасли стараются за счет открытия новых программ основного образования и переподготовки в Крымском федеральном университете, добавила она."Сейчас университет запускает две очень серьезные программы подготовки специалистов. Одна – это "врач персонифицированной медицины здорового долголетия", уже с 30 апреля будет идти. Это курсы повышения квалификации, потому что мы ждем профстандарт. И вторая программа, которая уже запущена и идет – это "специалист по здоровому образу жизни и питанию" – под профстандарт "Валеология". И мы очень рады, что студенты откликнулись", – сказала Бирюкова.Кроме того, в программах ординатуры теперь готовят врачей физической и реабилитационной медицины для реабилитационного кластера, добавила она.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым сообщал, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, медицина, образование в крыму и севастополе, высшее образование, новости крыма, общество