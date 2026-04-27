В Крыму и Севастополе снова подъем ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. За минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе увеличилась. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По данным Роспотребнадзора, в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1995 человек, заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 18,36% и ниже уровня эпидемического порога на 23,49%.В ведомстве отметили, что по данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.20 апреля Роспотребнадзор сообщал, что на полуострове стали меньше болеть ОРВИ.Ранее Роспотребнадзоре напомнили, что фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет заболеваемость ОРВИВ чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
орви, грипп, роспотребнадзор, крым, севастополь, здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. За минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе увеличилась. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"В период с 20 по 26 апреля в Республике Крым заболели 6698 человек, показатель на 10 тысяч населения составил 35,08, заболеваемость выше уровня эпидемического порога на 2,78%", - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1995 человек, заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 18,36% и ниже уровня эпидемического порога на 23,49%.
В ведомстве отметили, что по данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
20 апреля Роспотребнадзор сообщал, что на полуострове стали меньше болеть ОРВИ.
Ранее Роспотребнадзоре напомнили, что фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы.
