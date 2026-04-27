В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"
В Крыму разработали и внедряют систему биологической обратной связи, своего рода "цифровую йогу" для применения в социально-психологической реабилитации... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T06:02
РИА Новости Крым
В Крыму разработали и внедряют систему биологической обратной связи, своего рода "цифровую йогу" для применения в социально-психологической реабилитации пациентов с болевым синдромом и посттравматическим стрессовым расстройством – детей и взрослых, в том числе ветеранов СВО. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", доцент Елена Бирюкова.
По ее словам, в январе 2026 года в республике был запущен стратегический проект программы научно-технического развития под названием "Крым – Всероссийская здравница". В его рамках эксперты разных организаций разрабатывают технологии для учреждений санаторно-курортного кластера и реабилитационного центра.
Особенно много внимания сейчас уделяют технологиям так называемой биологической обратной связи, отметила она.
"Разработан полный концепт центра социально-психологической реабилитации, основанный на методах биологической обратной связи. Это когда пациенты сами управляют собственными сигналами организма. Мы не применяем фармакологические препараты. Фактически это цифровая йога... И мы очень рады, что ведущие санатории присоединились к нам и уже внедряют у себя эти технологии", – поделилась Бирюкова.
Методы биологической обратной связи (БОС-терапия) позволяют управлять ритмами сердца и мозга для расслабления, что очень полезно, например, в работе медицинского психолога, когда нужно привести пациента в состояние равновесия, прежде чем учить его концентрировать внимание, отметила она.
"Это очень хорошо работает с детьми, например, с синдромом дефицита внимания. Сейчас очень такое клиповое мышление и у многих взрослых. И умение человека правильно расслабиться, снизить уровень стресса, сконцентрироваться на решаемых задачах без применения фармакологических препаратов очень важно", – добавила Бирюкова.
Она подчеркнула, что в текущем году для представления в числе разработок в рамках "Дней Крыма" в Совете Федерации был отобран проект КФУ – система биологической обратной связи MIOKIT.
"Это "машинка", которая управляется ритмами мышечной активности. То есть пациент сжимает, например, бицепс на правой руке – она едет вправо, сжимает левую руку – едет влево. Для чего это нужно? Пациенты с болевыми синдромами, c посттравматическим стрессовым расстройством – а это и наши ребята, которые возвращаются из зоны СВО – их так нужно учить реабилитироваться, управляя реальными объектами. Потому что они не всегда хотят сидеть и что-то делать за компьютером", – уточнила Бирюкова.
Такой метод, по ее словам, очень хорош и в работе с детьми, потому что в нем присутствуют элементы игры.
"Это может быть машинка или жук, если мы говорим про ребенка с аутизмом, например, или с детским церебральным параличом. Это может быть абсолютно любой корпус. Но смысл в том, что определенное движение, напряжение мышц создает движение этого объекта, пациенты очень хорошо вовлекаются, и реабилитационный процесс происходит в игровом режиме", – добавила она.
Такие методики сейчас разрабатываются в Крыму большим коллективом специалистов из организаций консорциума, в который входят не только Крымский федеральный университет, но и другие образовательные и научно-исследовательские учреждения, в том числе Институт здорового долголетия, НИИ детской физиотерапии и реабилитации.
"Команды этих учреждений сейчас разрабатывают ведущие технологии и программы комплексной медицинской реабилитации и оздоровления, которые могут быть внедрены и очень активно внедряются в Республике Крым", – заключила она.
