В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги" - РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T06:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму разработали и внедряют систему биологической обратной связи, своего рода "цифровую йогу" для применения в социально-психологической реабилитации пациентов с болевым синдромом и посттравматическим стрессовым расстройством – детей и взрослых, в том числе ветеранов СВО. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", доцент Елена Бирюкова.По ее словам, в январе 2026 года в республике был запущен стратегический проект программы научно-технического развития под названием "Крым – Всероссийская здравница". В его рамках эксперты разных организаций разрабатывают технологии для учреждений санаторно-курортного кластера и реабилитационного центра.Особенно много внимания сейчас уделяют технологиям так называемой биологической обратной связи, отметила она.Методы биологической обратной связи (БОС-терапия) позволяют управлять ритмами сердца и мозга для расслабления, что очень полезно, например, в работе медицинского психолога, когда нужно привести пациента в состояние равновесия, прежде чем учить его концентрировать внимание, отметила она."Это очень хорошо работает с детьми, например, с синдромом дефицита внимания. Сейчас очень такое клиповое мышление и у многих взрослых. И умение человека правильно расслабиться, снизить уровень стресса, сконцентрироваться на решаемых задачах без применения фармакологических препаратов очень важно", – добавила Бирюкова.Она подчеркнула, что в текущем году для представления в числе разработок в рамках "Дней Крыма" в Совете Федерации был отобран проект КФУ – система биологической обратной связи MIOKIT.Такой метод, по ее словам, очень хорош и в работе с детьми, потому что в нем присутствуют элементы игры."Это может быть машинка или жук, если мы говорим про ребенка с аутизмом, например, или с детским церебральным параличом. Это может быть абсолютно любой корпус. Но смысл в том, что определенное движение, напряжение мышц создает движение этого объекта, пациенты очень хорошо вовлекаются, и реабилитационный процесс происходит в игровом режиме", – добавила она.Такие методики сейчас разрабатываются в Крыму большим коллективом специалистов из организаций консорциума, в который входят не только Крымский федеральный университет, но и другие образовательные и научно-исследовательские учреждения, в том числе Институт здорового долголетия, НИИ детской физиотерапии и реабилитации."Команды этих учреждений сейчас разрабатывают ведущие технологии и программы комплексной медицинской реабилитации и оздоровления, которые могут быть внедрены и очень активно внедряются в Республике Крым", – заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВОМедицинская реабилитация в Крыму: где ее получить и что меняетсяВ Крыму прогнозируют рост турпотока на 20%

помощь бойцам сво, крым, медицина, здоровье, реабилитация, общество, новости крыма