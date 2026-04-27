Рейтинг@Mail.ru
В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги" - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/v-krymu-dlya-reabilitatsii-veteranov-svo-vnedryayut-metodiki-tsifrovoy-yogi-1155505715.html
В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"
В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"
2026-04-27T06:02
помощь бойцам сво
крым
медицина
здоровье
реабилитация
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128074579_102:458:2928:2048_1920x0_80_0_0_ade650716d9355f3d7dcff36910f3b1c.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128074579_432:391:2641:2048_1920x0_80_0_0_2e351e70147f242ef23a49d06dae972d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
помощь бойцам сво, крым, медицина, здоровье, реабилитация, общество, новости крыма
В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"

© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрач-хирург за пультом робота-хирурга нового поколения
Врач-хирург за пультом робота-хирурга нового поколения - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму разработали и внедряют систему биологической обратной связи, своего рода "цифровую йогу" для применения в социально-психологической реабилитации пациентов с болевым синдромом и посттравматическим стрессовым расстройством – детей и взрослых, в том числе ветеранов СВО. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", доцент Елена Бирюкова.
По ее словам, в январе 2026 года в республике был запущен стратегический проект программы научно-технического развития под названием "Крым – Всероссийская здравница". В его рамках эксперты разных организаций разрабатывают технологии для учреждений санаторно-курортного кластера и реабилитационного центра.
Особенно много внимания сейчас уделяют технологиям так называемой биологической обратной связи, отметила она.
"Разработан полный концепт центра социально-психологической реабилитации, основанный на методах биологической обратной связи. Это когда пациенты сами управляют собственными сигналами организма. Мы не применяем фармакологические препараты. Фактически это цифровая йога... И мы очень рады, что ведущие санатории присоединились к нам и уже внедряют у себя эти технологии", – поделилась Бирюкова.
Методы биологической обратной связи (БОС-терапия) позволяют управлять ритмами сердца и мозга для расслабления, что очень полезно, например, в работе медицинского психолога, когда нужно привести пациента в состояние равновесия, прежде чем учить его концентрировать внимание, отметила она.
"Это очень хорошо работает с детьми, например, с синдромом дефицита внимания. Сейчас очень такое клиповое мышление и у многих взрослых. И умение человека правильно расслабиться, снизить уровень стресса, сконцентрироваться на решаемых задачах без применения фармакологических препаратов очень важно", – добавила Бирюкова.
Она подчеркнула, что в текущем году для представления в числе разработок в рамках "Дней Крыма" в Совете Федерации был отобран проект КФУ – система биологической обратной связи MIOKIT.
"Это "машинка", которая управляется ритмами мышечной активности. То есть пациент сжимает, например, бицепс на правой руке – она едет вправо, сжимает левую руку – едет влево. Для чего это нужно? Пациенты с болевыми синдромами, c посттравматическим стрессовым расстройством – а это и наши ребята, которые возвращаются из зоны СВО – их так нужно учить реабилитироваться, управляя реальными объектами. Потому что они не всегда хотят сидеть и что-то делать за компьютером", – уточнила Бирюкова.
Такой метод, по ее словам, очень хорош и в работе с детьми, потому что в нем присутствуют элементы игры.
"Это может быть машинка или жук, если мы говорим про ребенка с аутизмом, например, или с детским церебральным параличом. Это может быть абсолютно любой корпус. Но смысл в том, что определенное движение, напряжение мышц создает движение этого объекта, пациенты очень хорошо вовлекаются, и реабилитационный процесс происходит в игровом режиме", – добавила она.
Такие методики сейчас разрабатываются в Крыму большим коллективом специалистов из организаций консорциума, в который входят не только Крымский федеральный университет, но и другие образовательные и научно-исследовательские учреждения, в том числе Институт здорового долголетия, НИИ детской физиотерапии и реабилитации.
"Команды этих учреждений сейчас разрабатывают ведущие технологии и программы комплексной медицинской реабилитации и оздоровления, которые могут быть внедрены и очень активно внедряются в Республике Крым", – заключила она.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
Медицинская реабилитация в Крыму: где ее получить и что меняется
В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20%
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
09:37Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
09:28Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара
09:17Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет
09:06В Севастополе из-за шторма закрыли морскую линию Радиогорка - Артбухта
08:58В Алуште и 19 селах будут дезинфицировать водопровод
08:46В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА
08:31В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей
08:23Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине
08:13Какое жилье чаще покупают в Крыму в этом году и где
07:49На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог
07:32Удары по Украине: в Одессе и других городах гремят взрывы
07:20Ветер остановил паром в Севастополе
07:02Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь
06:46В Крыму началась короткая рабочая неделя
06:24Иран предложил США формулу переговоров
06:02В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"
00:01Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
21:33Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
Лента новостейМолния