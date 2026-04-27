В Керчи вынесли приговор экс- пограничнику Украины за призывы бить по Красной Площади - РИА Новости Крым, 27.04.2026
В Керчи вынесли приговор экс- пограничнику Украины за призывы бить по Красной Площади
В Керчи бывшего украинского пограничника приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к нанесению ударов по Красной Площади во время проведения Парада... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T11:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Керчи бывшего украинского пограничника приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к нанесению ударов по Красной Площади во время проведения Парада Победы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Южный окружной военный суд признал жителя Керчи виновным в предъявленном обвинении и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Также задержана жительница Севастополя, которая призывала к экстремисткой деятельности и убийству русских.
крым, керчь, новости крыма, великая отечественная война, парад, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
В Керчи вынесли приговор экс- пограничнику Украины за призывы бить по Красной Площади

Житель Керчи осужден на шесть лет за призывы к ударам по Красной Площади - ФСБ

11:26 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Керчи бывшего украинского пограничника приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к нанесению ударов по Красной Площади во время проведения Парада Победы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
"Установлено, что пенсионер Государственной пограничной службы Украины, 1962 года рождения, опубликовал в Телеграм-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к совершению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Южный окружной военный суд признал жителя Керчи виновным в предъявленном обвинении и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Также задержана жительница Севастополя, которая призывала к экстремисткой деятельности и убийству русских.
