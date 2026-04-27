В ДТП в Крыму погиб один человек и 20 получили травмы
2026-04-27T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. За неделю на крымских дорогах произошли 16 ДТП, в которых погиб один человек и 20 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.С участием пешеходов произошла одна авария, в которой пострадал один человек. Кроме того, правоохранители пресекли 173 факта управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 14 водителей привлекли повторно. За это, напомнили в ведомстве, предусмотрена уголовная ответственность. Накануне один человек погиб и трое получили травмы после ДТП с грузовиком и легковушками на трассе "Таврида" в Ленинском районе полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуТрассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к летуАвто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в Симферополе
12:39 27.04.2026
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. За неделю на крымских дорогах произошли 16 ДТП, в которых погиб один человек и 20 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

"В период с 20 по 26 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 ДТП, в которых один человек погиб и 20 получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

С участием пешеходов произошла одна авария, в которой пострадал один человек.
Кроме того, правоохранители пресекли 173 факта управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 14 водителей привлекли повторно. За это, напомнили в ведомстве, предусмотрена уголовная ответственность.
Накануне один человек погиб и трое получили травмы после ДТП с грузовиком и легковушками на трассе "Таврида" в Ленинском районе полуострова.
