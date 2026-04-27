В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Вопреки холоду и плохим погодным условиям настроение у участников велопробега "Сталинград – Севастополь", организованного в рамках проекта "Памяти верны!" остается боевым. Об этом РИА Новости Крым рассказал инициатор марафона, председатель правления "Союз велосипедистов Волгограда" Дмитрий Крючков.
"Такого велопробега у нас еще не было! Погода стоит не по сезону холодная – снег, дождь, сильный ветер. Но несмотря на эти трудности, настроение у всех участников велопробега довольно боевое", – поделился Дмитрий Крючков.

Ежегодный велопробег "Сталинград – Севастополь" стартовал 23 апреля в Волгограде. Впервые акция состоялась в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Она является спортивно-патриотическим мероприятием и посвящается празднованию Великой Победы и проводится под девизом "Памяти верны!" Продолжительность марафона – 15 дней, а протяженность маршрута – около 1500 километров.

Участниками запланировано 13 остановок: Октябрьский, Зимовники, Развильное, Тихорецк, Тимашевск, Темрюк, Керчь, Феодосия, Судак, Алушта, Симферополь, Ялта, Севастополь. В городах участники посетят места боевой славы, мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также пройдут встречи с молодежью и общественными организациями.
По словам Дмитрия Крючкова, каждый год к марафону присоединяются новые участники из разных городов страны. В этом году в путь отправились девять велосипедистов.

"В этом году в колонне два человека с пересаженными сердцами: парень из Волгограда и девушка из Москвы, а самому опытному велосипедисту больше 70 лет", – отметил инициатор акции.

Сейчас участники велопробега находятся в Тихорецке на Кубани. Затем они отправятся в Тимашевск и Темрюк. По Крымскому мосту участники проедут на электричке ввиду действующих ограничений и 29 апреля прибудут в Керчь. Финиширует марафон в Севастополе на Сапун-Горе.
"Велопробег – это наш вклад в копилку памяти Победы. Но, помимо этого, акция популяризирует российский туризм. а также пропагандирует здоровый образ жизни, патриотизм и демонстрирует возможность человека победить себя, чтобы достигнуть поставленной цели", – подытожил Дмитрий Крючков.
24 апреля в Керчи на горе Митридат стартовала Международная акция "Диктант Победы". У подножия Обелиска Славы разместили 29 школьных парт. Свои исторические познания проверили руководители городской администрации, депутаты, педагоги, ветераны, общественные деятели, волонтеры.
