В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"

В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь" - РИА Новости Крым, 27.04.2026

В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"

Вопреки холоду и плохим погодным условиям настроение у участников велопробега "Сталинград – Севастополь", организованного в рамках проекта "Памяти верны!"... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T19:55

2026-04-27T19:55

2026-04-27T19:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Вопреки холоду и плохим погодным условиям настроение у участников велопробега "Сталинград – Севастополь", организованного в рамках проекта "Памяти верны!" остается боевым. Об этом РИА Новости Крым рассказал инициатор марафона, председатель правления "Союз велосипедистов Волгограда" Дмитрий Крючков."Такого велопробега у нас еще не было! Погода стоит не по сезону холодная – снег, дождь, сильный ветер. Но несмотря на эти трудности, настроение у всех участников велопробега довольно боевое", – поделился Дмитрий Крючков.Участниками запланировано 13 остановок: Октябрьский, Зимовники, Развильное, Тихорецк, Тимашевск, Темрюк, Керчь, Феодосия, Судак, Алушта, Симферополь, Ялта, Севастополь. В городах участники посетят места боевой славы, мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также пройдут встречи с молодежью и общественными организациями.По словам Дмитрия Крючкова, каждый год к марафону присоединяются новые участники из разных городов страны. В этом году в путь отправились девять велосипедистов.Сейчас участники велопробега находятся в Тихорецке на Кубани. Затем они отправятся в Тимашевск и Темрюк. По Крымскому мосту участники проедут на электричке ввиду действующих ограничений и 29 апреля прибудут в Керчь. Финиширует марафон в Севастополе на Сапун-Горе."Велопробег – это наш вклад в копилку памяти Победы. Но, помимо этого, акция популяризирует российский туризм. а также пропагандирует здоровый образ жизни, патриотизм и демонстрирует возможность человека победить себя, чтобы достигнуть поставленной цели", – подытожил Дмитрий Крючков.24 апреля в Керчи на горе Митридат стартовала Международная акция "Диктант Победы". У подножия Обелиска Славы разместили 29 школьных парт. Свои исторические познания проверили руководители городской администрации, депутаты, педагоги, ветераны, общественные деятели, волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьные звонки заменят песни о Великой Отечественной войнеВ Крыму стартует акция "Георгиевская лента"8 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран

волгоград

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, волгоград, севастополь, общество