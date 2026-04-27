https://crimea.ria.ru/20260427/v-alushte-i-19-selakh-budut-dezinfitsirovat-vodoprovod-1155249816.html

В Алуште и 19 селах будут дезинфицировать водопровод - РИА Новости Крым, 27.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145464746_0:191:3076:1922_1920x0_80_0_0_ffc005c5206bc6291c64aa54d0ffec1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 19 пригородных селах в течение двух дней будут проводиться плановые работы по очистке и дезинфекции водопровода. В связи с этим использовать воду для питьевых нужд будет нельзя. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Ежегодная плановая профилактическая промывка и дезинфекция сетей и сооружений будет проведена в период с 23:00 28 апреля до 08:00 30 апреля и коснется следующих населенных пунктов: "В связи с повышенной дозой хлора в промывной воде, использование населением воды из централизованной системы холодного водоснабжения для питьевых нужд в данный период не допускается. Рекомендуется заранее сделать требуемый суточный запас воды до 23:00 28 апреля 2026 года", - говорится также в сообщении.Восстановление качества воды для использования в питьевых целях возможно не ранее 08:00 30 апреля, уточнили на предприятии. После завершения дезинфекции воду следует пропускать через кран в течение 10 мин перед употреблением.В период профилактических работ может наблюдаться снижение давления или частичное отсутствие воды в Алуште.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

