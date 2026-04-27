Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок

Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок

Двое жителей Ялты приговорены к лишению свободы за вымогательство двух миллионов рублей у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

2026-04-27T14:09

2026-04-27T14:09

2026-04-27T14:09

вымогательство

крым

новости крыма

ялта

прокуратура республики крым

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Двое жителей Ялты приговорены к лишению свободы за вымогательство двух миллионов рублей у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, подсудимые одолжили своему знакомому 330 тысяч рублей. Затем они вынудили его оформить договоры займа на общую сумму 900 тысяч рублей.Далее мужчины стали требовать от знакомого выплатить им 2 млн рублей. При встрече с потерпевшим они затолкали его в машину и угрожали ножом.Злоумышленников задержали сотрудники МВД."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновных к 5 годам лишения свободы каждого. Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

крым

ялта

вымогательство, крым, новости крыма, ялта, прокуратура республики крым, закон и право