Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок
Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок
Двое жителей Ялты приговорены к лишению свободы за вымогательство двух миллионов рублей у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T14:09
2026-04-27T14:09
2026-04-27T14:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Двое жителей Ялты приговорены к лишению свободы за вымогательство двух миллионов рублей у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, подсудимые одолжили своему знакомому 330 тысяч рублей. Затем они вынудили его оформить договоры займа на общую сумму 900 тысяч рублей.Далее мужчины стали требовать от знакомого выплатить им 2 млн рублей. При встрече с потерпевшим они затолкали его в машину и угрожали ножом.Злоумышленников задержали сотрудники МВД."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновных к 5 годам лишения свободы каждого. Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательство В Севастополе будут судить участника банды рэкетиров Забил трубой: крымчанина будут судить за убийство 26-летней давности
крым
ялта
вымогательство, крым, новости крыма, ялта, прокуратура республики крым, закон и право
Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок
Двое крымчан получили по 5 лет колонии за вымогательство денег у знакомого
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Двое жителей Ялты приговорены к лишению свободы за вымогательство двух миллионов рублей у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, подсудимые одолжили своему знакомому 330 тысяч рублей. Затем они вынудили его оформить договоры займа на общую сумму 900 тысяч рублей.
Далее мужчины стали требовать от знакомого выплатить им 2 млн рублей. При встрече с потерпевшим они затолкали его в машину и угрожали ножом.
Злоумышленников задержали сотрудники МВД.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновных к 5 годам лишения свободы каждого. Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
