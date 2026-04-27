Удары по Украине: в Одессе и других городах гремят взрывы - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Удары по Украине: в Одессе и других городах гремят взрывы
В Одессе, Черниговской и Сумской областях и ряде других регионов Украины в ночь на понедельник прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщают местные власти... РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Одессе, Черниговской и Сумской областях и ряде других регионов Украины в ночь на понедельник прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
По словам главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, в нескольких районах города повреждена инфраструктура, на местах работают профильные службы.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объектов транспортной и критической инфраструктуры. Также в регионе обесточена часть потребителей.
Взрывы прогремели в Черниговской и Днепропетровской областях, а также на временно подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла массированный удар по Украине
Массированные удары по Украине - что поражено
В ответ на атаки Киева армия России нанесла шесть групповых ударов
 
09:50Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
09:37Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
09:28Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара
09:17Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет
09:06В Севастополе из-за шторма закрыли морскую линию Радиогорка - Артбухта
08:58В Алуште и 19 селах будут дезинфицировать водопровод
08:46В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА
08:31В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей
08:23Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине
08:13Какое жилье чаще покупают в Крыму в этом году и где
07:49На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог
07:32Удары по Украине: в Одессе и других городах гремят взрывы
07:20Ветер остановил паром в Севастополе
07:02Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь
06:46В Крыму началась короткая рабочая неделя
06:24Иран предложил США формулу переговоров
06:02В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"
00:01Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
21:33Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
Лента новостейМолния