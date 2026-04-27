Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Вследствие массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь зафиксированы повреждения в 107 многоквартирных домах и 79 частных. Об этом на аппаратном... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T11:19

2026-04-27T11:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Вследствие массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь зафиксированы повреждения в 107 многоквартирных домах и 79 частных. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены.Кроме того, повреждены около ста машин."Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста", - сказал Краснокутский.Помимо этого, как сообщалось, обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя было временно остановлено.

