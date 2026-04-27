Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь
2026
Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь

11:19 27.04.2026 (обновлено: 11:31 27.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Вследствие массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь зафиксированы повреждения в 107 многоквартирных домах и 79 частных. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены.

"Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. Еще 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна", - цитирует РИА Новости главу профильного департамента.

Кроме того, повреждены около ста машин.
"Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста", - сказал Краснокутский.
Помимо этого, как сообщалось, обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя было временно остановлено.
