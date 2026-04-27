https://crimea.ria.ru/20260427/svyshe-180-domov-povrezhdeny-posle-massirovannoy-ataki-vsu-na-sevastopol-1155543135.html
Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь
Вследствие массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь зафиксированы повреждения в 107 многоквартирных домах и 79 частных.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1a/1155532612_0:381:459:639_1920x0_80_0_0_cf7eed825b0f16afe42e4892f7018003.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Вследствие массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь зафиксированы повреждения в 107 многоквартирных домах и 79 частных. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены.Кроме того, повреждены около ста машин."Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста", - сказал Краснокутский.Помимо этого, как сообщалось, обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя было временно остановлено.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки дрона попали в здание больницы - что известно Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на СевастопольПрокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1a/1155532612_0:338:459:682_1920x0_80_0_0_55418551a4d9892f1b5e2aa2c6d7ac51.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
11:19 27.04.2026 (обновлено: 11:31 27.04.2026)